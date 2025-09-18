2h ngày 19/9, sân St James’ Park:

Mặt trời mọc ở Newcastle chào đón ngày 17/9 cùng lúc Barcelona thông báo rằng Lamine Yamal cũng không thể tập luyện và có thể sẽ vắng mặt trong trận ra mắt Champions League tại St James’ Park.

Thực tế, ngay sau đó HLV Hansi Flick không điền tên Lamine Yamal vào danh sách đăng ký thi đấu.

Yamal không thể cùng Barca sang Anh. Ảnh: EFE

Khi cả đội bay sang Anh, ứng viên danh hiệu Quả bóng vàng vẫn phải ở lại Barcelona mà không thể tập luyện.

“Chúng tôi cần Yamal ở mức 100%, không phải 80%”, Flick lên tiếng. Ông cũng không quên chỉ trích LĐBĐ Tây Ban Nha và HLV trưởng Luis de la Fuente vì buộc Lamine đá vòng loại World Cup 2026 trong tình trạng tiêm thuốc giảm đau.

Thậm chí, hiện tại chưa biết chắc liệu Yamal có kịp bình phục cho trận đấu với Getafe ở vòng 5 La Liga hay không. Trong trường hợp xấu nhất, anh sẽ phải nghỉ 3 trận liên tiếp.

“Thật đáng thất vọng khi không được chứng kiến Lamine Yamal thi đấu”, HLV Eddie Howe của đội chủ nhà phát biểu.

Rõ ràng, đó chỉ là một cách nói của Howe. Không có Yamal đồng nghĩa với cơ hội để Newcastle gây bất ngờ trong ngày trở lại Champions League tăng lên đáng kể.

Không giống như những lời của Eddie Howe, người hâm mộ Newcastle đang ăn mừng việc Yamal vắng mặt. Họ háo hức về cơ hội giữ lại 3 điểm trên sân nhà.

Người hâm mộ Newcastle không quan tâm đến việc Barca vừa thắng Valencia 6-0 dù vắng Yamal, trận đấu mà các học trò của Hansi Flick có màn trình diễn tuyệt vời về sự gắn kết tập thể.

Không có Yamal, Barca thiếu những pha đột phá có khả năng phá vỡ mọi hệ thống phòng ngự.

Newcastle với tân binh Woltemade tự tin ra mắt Champions League. Ảnh: NUFC

CĐV Newcastle nhớ về trận thắng 3-2 của đội nhà trước Blaugrana năm 1997, với cú hat-trick của Faustino Asprilla, cựu tiền đạo người Colombia.

Tuy nhiên, ngay cả khi không có Yamal, giới chuyên môn vẫn đánh giá cao Barca hơn so với đại diện bóng đá Anh trong trận mở màn Champions League.

Barca vẫn còn đó chiến binh Raphinha vừa nhiệt tình vừa hiệu quả, Pedri rất hay ở giữa sân, Robert Lewandowski ở trạng thái tốt nhất, Jules Kounde bùng nổ từ phía sau, hay những Marcus Rashford và Fermin Lopez.

Sẽ có những khó khăn, nhưng St James’ Park nhiều khả năng trở thành sân khấu để Barca khẳng định vị thế của một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Lực lượng:

Newcastle: Ramsey, Wissa chấn thương.

Barca: Balde, Gavi, Ter Stegen, Lamine Yamal chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Newcastle (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Burn, Livramento; Bruno Guimaraes, Tonali, Joelinton; Elanga, Woltemade, Barnes.

Barca (4-2-3-1): Joan Garcia; Kounde, Eric Garcia, Cubarsi, Martin; Casado, Pedri; Raphinha, Fermin Lopez, Ferran Torres; Lewandowski.

Tỷ lệ trận đấu: 0 0

Tỷ lệ bàn thắng: 3 1/4

Dự đoán: Barca thắng 4-2.