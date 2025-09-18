Hôm thứ Tư (17/9), Jose Mourinho cho biết ông nhận được lời đề nghị chính thức từ Benfica, đội bóng từng khiến ông bị Fenerbahce sa thải vì thua ở play-off Champions League.

Benfica khởi đầu vòng bảng Champions League 2025/26 bằng trận thua lịch sử 2-3 trước Qarabag (Azerbaijan).

Mourinho đạt thỏa thuận với Benfica đến 2027. Ảnh: A Bola

Trước đó, “Những chú đại bàng” cũng bị đối thủ Santa Clara cầm hòa 1-1 trên sân nhà Ánh sáng, thuộc giải vô địch Bồ Đào Nha.

Kết quả này khiến Bruno Lage bị sa thải. Ngay lập tức, Chủ tịch Rui Costa tiến hành đàm phán mời Mourinho đến Lisbon.

Vừa nhận được tín hiệu, Mourinho đáp chuyến bay từ Tây Ban Nha về Bồ Đào Nha để tiến hành đàm phán.

“Benfica chính thức hỏi tôi rằng liệu tôi có quan tâm công việc không. Tôi nói rằng mình đang ở nước ngoài, khi trở lại Bồ Đào Nha tôi sẽ rất vui được nói chuyện”, Mourinho cho biết.

“Người đặc biệt” thừa nhận: “Khi đối diện với khả năng dẫn dắt Benfica, tôi đã không nghĩ ngợi hai lần theo nghĩa là: tôi quan tâm, tôi muốn thử thách”.

Theo Mourinho, việc trở về quê hương lần này “không hề được lên kế hoạch trước”.

Sự trở lại cũng đánh dấu 25 năm sau khi Mourinho ra mắt sự nghiệp HLV chuyên nghiệp. Benfica chính là nơi ông khởi nghiệp năm 2000, sau thời gian làm trợ lý tại Barcelona.

Chiến lược gia 62 tuổi cũng nhấn mạnh rằng kịch bản này “không phải là một lễ kỷ niệm sự nghiệp”.

Khi đặt chân đến Lisbon, Mourinho cho biết: “HLV nào từ chối Benfica chứ? Chắn chắn là không phải tôi.

Tôi đã rời CLB cũ mình cách đây 3 hoặc 4 tuần. Tôi không định ngồi không cho đến cuối mùa giải; đó không phải là bản chất của tôi. Tôi muốn làm việc.

Tôi tự nhủ mình phải tìm được sự cân bằng về mặt cảm xúc. Tôi cũng không muốn đồng ý với một CLB không phù hợp chỉ vì bản thân là người nghiện công việc.

Trong trường hợp này, khi đứng trước cơ hội huấn luyện Benfica, tôi đã không suy nghĩ nhiều. Tôi quan tâm, tôi thích công việc này”.

Việc đồng ý hợp đồng với Benfica đến 2027 cũng đồng nghĩa Mourinho tái xuất Champions League.

Benfica – đội có 2 lần vô địch Cúp C1 (1960/61, 1961/62) – sẽ đá lượt trận thứ 2 vòng bảng trên sân Chelsea ngày 30/9. Đó cũng là chuyến trở lại đáng nhớ của Mourinho.