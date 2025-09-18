1. Harry Kane, Luis Diaz và Michael Olise đã vượt trội hơn Cole Palmer, Enzo Fernandez, Pedro Neto và Malo Gusto.

Bayern Munich chơi hay hơn Chelsea. Ít nhất là về mặt kết quả, cũng như trong việc hạn chế được những sai lầm ở thời khắc quyết định.

Bayern Munich có chiến thắng mở màn Champions League năm thứ 22 liên tiếp. Ảnh: Imago

Trên nền tảng những toan tính chiến thuật táo bạo của Enzo Maresca và Vincent Kompany, trên nhịp điệu chóng mặt cùng sức ép dồn dập khiến khán giả say mê, cuối cùng tài năng của những cá nhân giàu sáng tạo đã lên tiếng.

Đây chắc chắn là trận cầu hấp dẫn nhất loạt mở màn Champions League, dù vẫn còn một vài cuộc chiến chưa diễn ra.

Bayern Munich giành chiến thắng 3-1 trước Chelsea. Đội bóng mạnh nhất Trung Âu đã khuất phục nhà vô địch FIFA Club World Cup 2025.

Một cột mốc mới được thiết lập: Bayern giành chiến thắng trận mở màn Champions League trong 22 năm liên tiếp, hiệu số 63-8.

2. Allianz Arena chật kín khán giả náo nhiệt chứng kiến màn chạm trán của hai đại diện hàng đầu bóng đá tấn công.

Hiếm khi nào người ta được thấy một cuộc đấu quy tụ nhiều ngôi sao sáng giá ở tuyến trên, nhưng đồng thời lại khó khăn đến thế trong việc triển khai bóng từ hàng thủ.

Cả hai đội đều chất đầy tiền đạo, tiền vệ cánh và công thủ toàn diện, nhưng lại thiếu một “số 6” đích thực. Joshua Kimmich cũng như Moises Caicedo đều không nổi bật trong khả năng xoay sở dưới áp lực để định hướng lối thoát bóng.

Chelsea của Maresca khắc phục bằng cách co cụm cầu thủ phía sau, chơi bóng dài để bỏ qua tuyến giữa. Bayern Munich thì ngược lại: liên tục dồn thêm người lùi xuống hỗ trợ - đôi lúc đến mức hỗn loạn.

Harry Kane, Serge Gnabry, Olise, Luis Diaz... tất cả các mũi nhọn đều chịu khó lùi về để giúp Kimmich tìm đường thoát pressing. Không ngăn nổi bệ phóng ấy, Chelsea phải trả giá ngay trong vòng cấm địa nhà.

Harry Kane có trận đấu xuất sắc. Ảnh: FC Bayern

Từ một tình huống đá phạt trước vạch 16m50, Kimmich và Olise tận dụng sự mất tập trung của Chelsea để mở tỷ số 1-0.

Quả tạt căng của Olise khiến Chalobah - người đang hồi sinh dưới bàn tay Maresca sau thời gian dài chấn thương - lóng ngóng đá phản lưới nhà.

Từ phút 20 trở đi, sau khi thủng lưới, Chelsea chơi trong trạng thái căng thẳng nhiều hơn là sáng suốt.

Chưa đầy 10 phút sau, sức ép của “The Blues” vô tình bỏ sót Jonathan Tah; Kane lùi về nhận bóng, và Bayern lập tức mở ra thế trận.

Chính từ nhãn quan và sự linh hoạt của Kane, các đồng đội tràn sang phần sân đối phương.

Ở cùng một đợt lên bóng, Caicedo phạm lỗi với Kane trong vòng cấm vì quá lúng túng. Trọng tài Jose Maria Sanchez thổi phạt đền, đội trưởng tuyển Anh tự mình thực hiện thành công nâng tỷ số 2-0.

3. Chelsea thức tỉnh và phản công ngay sau đó. Một pha lên bóng vụng về của Tah và Upamecano để lộ hậu phương Bayern. Cả hai trung vệ đều dâng quá cao, kèm người quá quyết liệt và quá xa vị trí, trong khi khả năng xoay sở lại chậm.

Khi Olise để mất bóng trong vòng cấm đối phương, cả đội hình chủ nhà vỡ vụn. Malo Gusto lập tức bứt tốc bên cánh phải, Cole Palmer dẫn bóng ở trung lộ, bật tường rồi hạ gục Neuer.

Cole Palmer và Chelsea rất hay, nhưng chưa đủ giành điểm. Ảnh: FC Bayern

Thời điểm bóng bay vào lưới, cả hai trung vệ Bayern vẫn chưa kịp đặt chân về vòng cấm.

Pha bóng ấy lột tả rõ khí chất táo bạo và thách thức mà Bayern mang đến Champions League mùa này, đồng thời cũng cho thấy tốc độ và bản lĩnh đội ngũ trẻ trung mà Maresca xây dựng.

Cặp đấu Cucurella - Olise và Malo Gusto - Luis Diaz xứng đáng là màn so kè đỉnh cao giữa hậu vệ biên và tiền đạo cánh. Không ai gây thất vọng, cũng chẳng ai đạt tới sự hoàn hảo tuyệt đối.

Sai lầm đến từ Malo Gusto khi anh định chuyền bóng tìm đồng đội mở pha tấn công, nhưng bóng rơi lỏng. Kane thể hiện sự tinh quái của một trong những “số 9” toàn diện nhất hiện nay, chớp lấy cơ hội, tung cú sút trái phá vào góc chết khiến Robert Sanchez bất lực.

Chelsea không nao núng. Các cầu thủ đến từ Anh vẫn triển khai phản đòn. Palmer có pha xử lý mềm mại rồi đưa bóng vào lưới Neuer lần thứ hai. Dù vậy, CĐV chủ nhà thở phào khi VAR từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị.

Bayern Munich giành 3 điểm, nhưng Chelsea đầy tiềm năng trong ngày trở lại Champions League sau hai năm.