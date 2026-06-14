Marc Cucurella sẽ đặt bút ký hợp đồng với đội chủ sân Bernabeu sau khi hoàn thành nghĩa vụ World Cup 2026 cùng tuyển Tây Ban Nha.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận, Real Madrid đồng ý trả cho Chelsea số tiền 50 triệu euro để rước về hậu vệ 27 tuổi này.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano vừa "đọc lệnh" Marc Cucurella gia nhập Chelsea - Ảnh: F.R

Dự kiến, Marc Cucurella sẽ là tân binh thứ tư của đội bóng Hoàng gia dưới triều đại tân HLV Jose Mourinho, sau Konate, Dumfries và Bernardo Silva.

Hồi tháng 3 vừa qua, Cucurella đã công khai chỉ trích định hướng phát triển Chelsea trong một cuộc phỏng vấn khi tập trung cùng ĐTQG.

Những phát biểu này, cùng việc anh phản đối quyết định sa thải HLV Enzo Maresca hồi đầu năm khiến lãnh đạo đội chủ sân Stamford Bridge rất không hài lòng.

Cựu cầu thủ Brighton gia nhập Chelsea với mức phí 55 triệu bảng hè năm 2022. Anh từng đánh tiếng sẽ cân nhắc khả năng trở lại quê hương ở kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Man City đã bày tỏ sự quan tâm, nhưng Chelsea ưu tiên bán anh cho một CLB ngoài nước Anh, thay vì tăng cường sức mạnh cho đối thủ trực tiếp.

BLĐ The Blues muốn trao cho HLV Xabi Alonso đội hình giàu kinh nghiệm hơn ở mùa giải tới. Thế nên, họ sẽ sớm phải tìm người thay thế Cucurella khi anh dứt áo ra đi.

Hiện, tài năng trẻ Jorrel Hato là phương án khả dĩ nhất cho vị trí hậu vệ trái. Dù vậy, Xabi Alonso không muốn bước vào mùa giải mới chỉ với một cái tên bên hành lang trái.