Tương lai của Rashford đang trở nên khó lường. Chân sút người Anh đang nỗ lực để ở lại Barca và HLV Hansi Flick cũng muốn như vậy. Và đó là viễn cảnh đẹp nhất cho mối lương duyên giữa họ.

Tuy nhiên, bởi những eo hẹp về tài chính và cần sự cân bằng trong quỹ lương, trong khi dò ý MU giảm giá bất thành, Barca được cho đang có kế hoạch gây sốc: chi tiền mua đứt Rashford rồi bán luôn ở chuyển nhượng hè 2026.

Rashford tha thiết muốn ở lại Barca, nhưng liệu gã khổng lồ La Liga có thực sự làm như đồn đại, mua đứt anh từ MU rồi bán ngay ở chuyển nhượng hè này? Ảnh: Transfer News Live

Lý do, giá trị Rashford tăng lên sau khi anh đến Camp Nou và thể hiện phong độ ấn tượng với 10 bàn cùng 13 pha kiến tạo sau 34 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Trong hợp đồng mượn Rashford từ MU, Barca chi trả toàn bộ khoản lương cao khoảng 360.000 euro/tuần của anh, đi kèm đó là điều khoản mua đứt 30 triệu euro.

Phía Barca liên hệ MU để thương thảo hạ giá, nhưng nhận lời đáp không như ý: không bớt một đồng! Đại diện Ngoại hạng Anh còn cho thấy giá trị Rashford tăng thêm vài chục triệu euro.

Thực tế, chân sút 28 tuổi đang nhận sự quan tâm từ không ít đội bóng lớn châu Âu. Football365 đưa tin, mặc dù Hansi Flick thích Rashford, nhưng Barca có thể thực hiện bước đi gây sốc: bỏ ra 30 triệu euro trả MU để mua đứt tiền đạo này, sau đó bán luôn.

Nguồn này cho hay, có đội bóng sẵn sàng chi 60 triệu euro để sở hữu Rashford. Như vậy, Barca có thể kiếm khoản lời 30 triệu euro, chỉ trong ít ngày.

Trong khi đó, tại MU, HLV tạm quyền Michael Carrick – người hiện nổi lên là ứng viên sáng nhất để nắm đội lâu dài, được cho muốn đưa Rashford trở lại Old Trafford.