Những cuộc phiêu lưu không hiệu quả

Barcelona của Hansi Flick được định nghĩa bởi những bàn thắng hơn là lối chơi – như thể hiện trong các trận thua Atletico hay Girona.

Trước đó, Barca cũng thua Sociedad, Sevilla và Real Madrid ở La Liga, hay thất bại toàn diện trước PSG và Chelsea trên sân chơi Champions League.

Barca bất ngờ sa sút thời gian gần đây. Ảnh: MD

Đội bóng xứ Cataluyna mới chỉ hòa 2 trận mùa này, trước Rayo Vallecano và Club Brugge.

Trong số này, tỷ số hòa 3-3 trước Club Brugge gợi nhớ đến nhiều trận đấu mùa trước, khi họ giành La Liga, Cúp Nhà Vua và Siêu Cúp Tây Ban Nha, nhưng bị loại ở bán kết Champions League bởi Inter với các kết quả 3-3 và 3-4.

Sự khác biệt giữa mùa trước và mùa này được lý giải bởi cả yếu tố cá nhân lẫn tập thể.

Barca hiện là “nô lệ” của chính kỳ vọng do vị thế nhà vô địch mang lại, đồng thời các đối thủ đã hiểu rõ hơn cách khắc chế kế hoạch của Flick.

Triết lý của HLV người Đức chấp nhận thế trận đôi công, do đó đòi hỏi các cầu thủ phải hiệu quả trong các vòng cấm – đặc biệt là vòng cấm đối phương – điều đã không xảy ra trước Girona hay Sociedad.

Barca chịu ảnh hưởng lớn từ các chấn thương khiến bộ 3 tấn công Lamine – Lewandowski – Raphinha không thể duy trì sự bùng nổ; trong đó Raphinha là người thể hiện rõ nhất thứ bóng đá mà Flick mong muốn.

Dù những khoảnh khắc cá nhân từng che lấp các vấn đề cấu trúc, nhiều cầu thủ hiện không còn ở phong độ đỉnh cao như khi Flick mới đến, giai đoạn họ từng gây ấn tượng mạnh mẽ.

Thay vì chơi bóng một cách hệ thống, Barca gần đây sống nhờ các tình huống đơn lẻ, thiếu cá tính và tinh thần phản kháng, thiếu sự chặt chẽ và ổn định.

Hiệu quả dứt điểm và pressing của Barca rất thấp. Ảnh: MD

Đội bóng mong manh hơn bao giờ hết, bất chấp sự cải thiện trong khung thành nhờ Joan Garcia.

Sự chắc chắn trước đây dựa trên khả năng pressing tầm cao, kết thúc tình huống gọn gàng hoặc nhanh chóng đoạt lại bóng để dồn trận đấu sang phần sân đối thủ – cách chơi giúp họ bẫy việt vị chính xác từ hàng thủ do Inigo Martinez chỉ huy.

Vấn đề của Barca: từ chiến thuật đến sự chính xác

Việc thiếu trung vệ thuận chân trái khi Inigo sang Al Nassr khiến khâu triển khai bóng trở nên khó khăn.

Tuyến giữa cũng suy giảm khả năng tổ chức, đặc biệt khi Pedri không ra sân. Flick cũng ít sử dụng Casado và Bernal.

Đội hình không còn giữ được sự gắn kết, bị chia cắt, mất kiểm soát, khiến hàng thủ phải chịu áp lực nặng nề ở cả hai cánh – như trường hợp Balde trước Atletico và Kounde tại Girona.

Sự mong manh càng lớn khi tuyến giữa thiếu khả năng đánh chặn, các tiền đạo không hỗ trợ phòng ngự đủ tốt, trong khi Ferran Torres và Lewandowski còn tranh cãi về vai trò số 9.

Cường độ và sự nén đội hình từng giúp Barca bóp nghẹt đối thủ nay đã suy giảm do họ không còn pressing đồng bộ như một khối thống nhất.

Đồng thời, “Blaugrana” cũng gặp khó trong việc kiểm soát nhịp độ vì hạn chế trong lối chơi vị trí, đặc biệt khi De Jong là tiền vệ trung tâm duy nhất.

Việc thiếu thủ lĩnh càng bộc lộ khi đội cần bản lĩnh ở những thời điểm khó khăn như hai trận thua gần nhất.

Barcelona trở thành một tập thể đơn điệu, dễ mất kiên nhẫn khi không ghi bàn và thiếu phương án thay thế ngoài khẩu hiệu quen thuộc của Flick: ghi nhiều hơn đối thủ 1 bàn.

Barca là đội duy nhất trong 5 giải hàng đầu châu Âu có 6 cầu thủ ghi từ 10 bàn trở lên trên mọi đấu trường: Ferran (16), Lamine Yamal (15), Raphinha (13), Lewandowski (13), Fermin (10), Marcus Rashford (10).

Lối đá tấn công của Flick đang gặp vấn đề. Ảnh: MD

Tuy nhiên, độ chính xác hiện không còn: họ cần 27 cú sút, chỉ số bàn thắng kỳ vọng 2,71, để ghi 1 bàn vào lưới Girona. Nhìn rộng hơn, 7 bàn thắng gần nhất của Barca ở La Liga đến từ 81 cú sút – nghĩa là 11,5 pha dứt điểm cho 1 bàn.

Ngoài ra còn có dấu hiệu mệt mỏi rõ rệt, làm giảm sự quyết liệt khi có và không có bóng, đồng thời bào mòn tinh thần trẻ trung, hứng khởi từng làm nên sức hấp dẫn của Barca.

Đội bóng từng khiến người hâm mộ say mê vì tinh thần phiêu lưu và sẵn sàng chấp nhận rủi ro giờ đây mất đi cảm xúc, thi đấu thiếu đam mê và kém khát khao hơn.

Thay cho những màn lội ngược dòng mùa trước, họ lại bị đối phương lật ngược thế cờ như tại Girona.

Khả năng điều chỉnh cũng hạn chế khi bản hợp đồng duy nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa đông là Cancelo – một sự bổ sung không mấy nổi bật.

Barca sẽ đá 4 trong 5 trận tiếp theo ở La Liga trên sân nhà Camp Nou. Với Pedri trở lại, Flick hy vọng anh cùng Raphinha và Lamine đưa đội trở lại phiên bản tốt nhất.