Quỷ đỏ chưa gửi đề nghị chính thức cho tuyển thủ người Senegal. Tuy nhiên, Ndiaye được bộ phận tuyển trạch MU theo dõi sát sao từ gần một năm nay.

Nhu cầu chiêu mộ tiền đạo cánh trái không còn quá cấp bách, bởi Patrick Dorgu tiến bộ đáng kể ở nửa sau mùa giải. Bên cạnh đó, Matheus Cunha cũng gây ấn tượng mỗi khi được bố trí chơi lệch cánh.

Nidaye trong tầm ngắm MU - Ảnh: T.T

Mặc dù vậy, đây vẫn là khu vực mà HLV Michael Carrick muốn tiếp tục nâng cấp trong kỳ chuyển nhượng tới.

MU từng quan tâm tài năng 19 tuổi Yan Diomande của RB Leipzig. Nhưng PS và Liverpool đang chiếm ưu thế trong cuộc đua giành chữ ký tuyển thủ Bờ Biển Ngà.

Cái tên khác cũng sự chú ý từ lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford là Morgan Rogers. Ngôi sao của Aston Villa có thể đá bên cánh trái và cũng được xem như phương án thay thế cho Bruno Fernandes ở vai trò hộ công.

So với Diomande hay Rogers, Ndiaye là lựa chọn dễ tiếp cận hơn về mặt tài chính. Trong bối cảnh cần cân đối ngân sách để tiếp tục mua sắm, MU đánh giá cao tính đa năng của cầu thủ 26 tuổi này.

Mùa vừa qua, Ndiaye thi đấu hiệu quả ở cả hai cánh và có thể đảm nhận vai trò "số 10", qua đó tăng thêm chiều sâu cho hàng công đội bóng dưới thời Carrick.

Về phía Everton, họ không chịu áp lực phải bán người. Ndiaye vẫn còn ba năm hợp đồng nên bất kỳ đội bóng nào muốn chiêu mộ anh cần đáp ứng mức phí 45 triệu bảng mà The Toffees đưa ra.

Kể từ ngày cập bến sân Hill Dickinson, Ndiaye ghi 17 bàn thắng và đóng góp 3 đường kiến tạo sau 71 lần ra sân trên mọi đấu trường.