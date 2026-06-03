Cầu thủ người Brazil sẽ chuyển đến sân Old Trafford theo bản hợp đồng có thời hạn 4 năm, tổng giá trị lên tới 39 triệu bảng.

Theo thỏa thuận đạt được với Atalanta, Quỷ đỏ sẽ trả ngay 35 triệu bảng, kèm theo 4 triệu bảng phụ phí dựa trên thành tích thi đấu.

MU chốt xong thương vụ Ederson - Ảnh: F.R

Các điều khoản cá nhân cũng được thống nhất. Ederson dự kiến ký hợp đồng đến tháng 6/2030, kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm.

Tiền vệ 26 tuổi sẽ tiến hành kiểm tra y tế trong thời gian tới và các bên kỳ vọng thương vụ sẽ được hoàn tất vào đầu tháng 7.

Ederson xuất hiện là bước khởi đầu cho kế hoạch tái thiết tuyến giữa của HLV Michael Carrick, khi MU vẫn theo đuổi thêm hai mục tiêu khác trong danh sách chuyển nhượng hè 2026.

Trước đó, Ederson từng rất gần Atletico Madrid. Tuy nhiên, đội bóng Tây Ban Nha chuyển hướng sang Joao Gomes (Wolves) đã mở ra cơ hội để MU vào cuộc giành lợi thế.

Đội chủ sân Old Trafford theo dõi Ederson từ hè năm ngoái và đánh giá anh là sự thay thế phù hợp cho Casemiro, người rời CLB hồi tháng trước.

Thông số thi đấu của Ederson mùa 2025/26 - Ảnh: SunSport

Lý do khiến Ederson trở thành mục tiêu hấp dẫn là mức phí chuyển nhượng hợp lý, trong bối cảnh giao kèo hiện tại của anh với Atalanta chỉ còn thời hạn đến năm 2027.

Bên cạnh thương vụ Ederson, MU tiếp tục khảo sát thị trường, với hai cái tên trong tầm ngắm là Carlos Baleba (Brighton) và Mateus Fernandes (West Ham United).

Tuyển thủ Anh - Elliot Anderson vẫn nằm trong danh sách ưu tiên của Quỷ đỏ. Tuy nhiên, Nottingham Forest yêu cầu mức giá lên tới 120 triệu bảng, khiến cả Man City lẫn MU ngập ngừng.