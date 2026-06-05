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Tuyển Pháp ra sân với đội hình gần như mạnh nhất
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Họ tạo ra thế trận lấn lướt trước Bờ Biển Ngà
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Tuy nhiên, chủ công Mbappe không thể hiện được nhiều
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Mãi đến phút 45, Cherki mở tỷ số sau pha xử lý cá nhân rồi dứt điểm ngẫu hứng
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45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Pháp
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Ngay sau giờ giải lao, Guela Doue lao lên tốc độ gỡ hòa cho đại diện châu Phi
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Hàng thủ Pháp cho thấy sự lỏng lẻo khi để đối phương chọc thủng lưới
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Quãng thời gian tiếp theo, Pháp cố gắng tìm thêm bàn thắng
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Tuy nhiên, họ dính đòn hồi mã thương, khi Amad Diallo đá nối chính xác nâng tỷ số lên 2-1
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Các đồng đội chúc mừng cầu thủ chạy cánh thuộc biên chế MU
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Pháp gục ngã ngay trên sân nhà

Nguồn ảnh: VibesFoot, BR Football, French Team 