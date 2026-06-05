Theo các nguồn tin, sau khi đạt các thỏa thuận ký Ederson từ Atalanta, MU tiếp tục đẩy nhanh việc mua sắm ở chuyển nhượng hè này.

Mục tiêu tiếp theo của ‘Quỷ đỏ’ chính là tài năng bóng đá Bờ Biển Ngà (được triệu tập dự World Cup 2026), Bazoumana Toure của Hoffenheim.

MU được cho dốc toàn lực ký tài năng trẻ 20 tuổi, Bazoumana Toure. Ảnh: Transfer News Live

Nguồn AfricaFoot cho hay, Carrick quyết tâm chiêu mộ một cầu thủ chạy cánh nữa để cạnh tranh với những cái tên như Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Amad Diallo.

Toure đã tham gia trực tiếp vào 12 bàn thắng của đại diện Bundesliga mùa này, được nhiều đội bóng châu Âu dòm ngó. Newcastle theo đuổi tài năng 20 tuổi này trước, nhưng giờ đây MU mới là đội chiếm ưu thế trong cuộc đua.

“Nguồn tin độc quyền từ Africafoot, MU hiện đang nỗ lực để chiêu mộ thần đồng người Bờ Biển Ngà, Bazoumana Toure. ‘Quỷ đỏ’ trong quá trình tái thiết dưới sự dẫn dắt của Carrick, đang tìm cách bổ sung những tài năng tấn công trẻ trung và năng động vào đội hình và Toure chính là một trong những mục tiêu của họ.

Tài năng được đánh giá là ứng viên Quả bóng vàng tương lai, sở hữu tốc độ, tầm nhìn và sự sáng tạo, hoàn toàn phù hợp với những đặc điểm mà MU tìm kiếm cho cánh trái”.

Mức phí dự kiến của Toure khoảng 50 triệu euro và nếu MU thực hiện thương vụ này thì đó sẽ là mức phí chuyển nhượng kỷ lục của CLB Hoffenheim.

Carrick được lãnh đạo MU duyệt mua sắm mạnh tay hè này, sau khi giúp đội đứng thứ 3 Ngoại hạng Anh, trở lại với sân chơi Champions League mùa tới.