Rashford hiện đang tập luyện cùng CLB Inter Miami, trước khi hội quân cùng tuyển Anh tại đại bản doanh ở Palm Beach (Mỹ), chuẩn bị cho VCK World Cup 2026.

Tuy nhiên, tương lai tiền đạo 28 tuổi vẫn đang là dấu hỏi lớn. Ngày 15/6 tới đây, thời điểm Barcelona kích hoạt điều khoản mua đứt Rashford với giá 26 triệu bảng sẽ hết hiệu lực.

Rashford vẫn muốn ở lại Barcelona - Ảnh: FCB

Phía MU vẫn giữ nguyên mức phí và không có ý định giảm yêu cầu chuyển nhượng. Trong khi Barcelona chỉ sẵn sàng chi một nửa số tiền (13 triệu bảng) mà Quỷ đỏ mong muốn.

Khả năng Rashford chuyển đến sân Camp Nou không còn ưu tiên như trước, đặc biệt khi nhà vô địch La Liga hoàn tất thương vụ chiêu mộ Anthony Gordon từ Newcastle với giá 69,3 triệu bảng.

Đội bóng xứ Catalunya còn muốn chiêu mộ Bernardo Silva theo dạng miễn phí, đồng thời dốc két hơn 100 triệu bảng đưa Julian Alvarez từ Atletico Madrid về thay thế Robert Lewandowski.

Đang sở hữu nhiều lựa chọn tấn công chất lượng như Lamine Yamal, Raphinha, Ferran Torres hay Fermin Lopez, Barcelona có thể trì hoãn việc đưa ra đề nghị dành cho Rashford cho đến sau ngày 15/6.

Bản thân Rashford vẫn ưu tiên trở lại Camp Nou. Tuy vậy, MU sẽ tự do đàm phán với các đối tác khác. Barcelona cũng đối mặt nguy cơ giá trị Rashford tăng lên nếu anh trình diễn ấn tượng tại World Cup.

Ngoài Barca, Arsenal, Tottenham và Aston Villa đều đang theo dõi sát sao tình hình. Bên cạnh đó, Real Madrid, Bayern Munich và Chelsea cũng có thể trở thành bến đỗ tiềm năng.

Trường hợp Quỷ đỏ không tìm được đối tác trước khi giai đoạn tập huấn tiền mùa giải bắt đầu, Rashford sẽ phải trở lại trung tâm huấn luyện Carrington.

Hè năm ngoái, anh từng nằm trong nhóm cầu thủ bị gạt khỏi kế hoạch cùng Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, Antony và Tyrell Malacia. Chưa rõ MU sẽ xử lý tình huống tương tự ra sao nếu điều đó tái diễn.

Rashford và Onana trở lại Manchester sẽ khiến MU khó xử - Ảnh: T.T

Tình cảnh tương tự đang xảy ra với Andre Onana. Sau mùa giải thi đấu theo dạng cho mượn tại Trabzonspor, giúp đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ giành Cúp Quốc gia, tương lai người gác đền Cameroon tại Old Trafford gần như khép lại.

Onana không còn nằm trong kế hoạch của MU, sau khi Senne Lammens lấy suất bắt chính và vừa được tôn vinh "Bản hợp đồng xuất sắc nhất mùa giải Premier League".

Nếu chưa giải quyết được tương lai trong hè này, anh sẽ trở lại hội quân cùng Quỷ đỏ vào tháng tới. Trabzonspor muốn tiếp tục giữ Onana bằng bản hợp đồng mượn ngắn hạn khác.

MU ưu tiên bán đứt nhưng khó thu về quá nửa số tiền 47,2 triệu bảng mà họ từng bỏ ra để chiêu mộ Onana từ Inter Milan. Hè năm ngoái, MU hét giá 30 triệu bảng khi Monaco bày tỏ sự quan tâm. Song đến nay, giá trị Onana đã giảm đáng kể.