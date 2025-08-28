MU có trận đấu đáng xấu hổ tại vòng 2 Cúp Liên đoàn Anh (League Cup), dù chỉ gặp đội hạng 4 Grimsby Town. Họ để đối thủ dẫn trước 2-0 trong hiệp 1, trước khi gỡ lại 2 bàn muộn nhờ công của tân binh Mbeumo (75’) và Harry Maguire (89’).

MU mới đá 3 trận đầu mùa nhưng áp lực đã gia tăng với Ruben Amorim. Ảnh: ESPN UK

Ở cuộc phân định thắng thua trên chấm 11m (kéo dài 13 lượt đá), MU để thua 11-12, trong đó 2 tân binh Mbeumo và Cunha thực hiện không thành công.

Đây là trận đấu Ruben Amorim đưa Andre Onana trở lại trước khung gỗ nhưng anh đã mắc sai lầm khiến MU thủng lưới.

Ruben Amorim cho thấy tâm trạng chán nản, bất lực toàn tập trước dàn sao MU và có vẻ sẵn sàng chịu cảnh bị sa thải sớm khi tuyên bố ‘quân không chịu đá’.

“Mọi thứ đều sai. Cách chúng tôi bắt đầu trận đấu, đội như không hề có mặt trên sân. Những gì xảy ra hôm nay thực sự là vấn đề với MU. Chúng tôi đáng ra phải làm tốt hơn nhiều. Tôi chỉ muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ”, Amorim lên tiếng.

Thuyền trưởng người Bồ nói thêm: “Tôi cảm thấy các cầu thủ MU đã nói rất rõ ràng những gì họ muốn hôm nay. Tôi nghĩ bóng đá rất công bằng, đội chơi hay hơn đã thắng.

MU mua sắm rầm rộ hè này nhưng Amorim thừa nhận dàn sao của mình còn chơi kém hơn đội hạng 4. Ảnh: IMAGO

Tôi là HLV, nhiệm vụ của tôi là phải hiểu được chuyện gì xảy ra. Hôm nay mọi thứ đã quá rõ ràng. Tôi muốn phát biểu những điều hay ho và quan trọng, nhưng lại chẳng có gì để nói. Đó cũng là vấn đề lớn khác. Nhìn thấy những sai lầm tương tự nhưng lại chẳng có gì để nói vào lúc này…”.

Amorim tuyên bố việc MU để thua mất mặt đội hạng 4 là đến “giới hạn”, không thể tiếp tục như thế được:

"Bạn không thể thay đổi mọi thứ chỉ trong một mùa hè. Bạn cần phải thắng các trận đấu. MU không thể chơi như thế này. Tôi nghĩ đây là giới hạn rồi.

MU cần phải có thay đổi gì đó. Trước mắt chúng tôi cần tập trung vào trận đấu cuối tuần (MU vs Burnley, vòng 3 Ngoại hạng Anh) và sau đó dành thời gian để suy nghĩ (ở kỳ FIFA Days)”.

Ngoài việc để bị loại đáng xấu hổ ở League Cup, MU mới chỉ có 1 điểm sau 2 trận ở Ngoại hạng Anh năm nay (thua 0-1 Arsenal, hòa 1-1 Fulham).