V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 3

27/08

18:00

SHB Đà Nẵng 1-3 Ninh Bình

FPT Play

27/08

18:00

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-0 Đông Á Thanh Hóa

FPT Play

27/08

18:00

Thép Xanh Nam Định 2-1 PVF-CAND

FPT Play

27/08

18:00

Hải Phòng 2-0 Sông Lam Nghệ An

FPT Play, VTV5, MyTV, TV360, SCTV

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG SƠ LOẠI

27/08

23:45

FK Qarabag 2-3 Ferencvarosi

28/08

02:00

Benfica 1-0 Fenerbahce

Club Brugge 6-0 G.Rangers

FC Copenhagen 2-0 Basel

UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG SƠ LOẠI

27/08

23:30

AEK Larnaca 0-4 Brann

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2025/26 – VÒNG SƠ LOẠI

27/08

23:45

Riga 1-0 Sparta Prague

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – VÒNG 1/32

28/08

01:45

Everton 2-0 Mansfield

Fulham 2-0 Bristol City

Oxford Utd 0-6 Brighton

28/08

02:00

Grimsby 2-0 Manchester Utd (pen 12-11)

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 2

28/08

02:00

Celta Vigo 1-1 Real Betis

SCTV 17

CÚP QG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 1/32

28/08

01:45

Wehen Wiesbaden 2-3 Bayern Munich

CÚP QG BRAZIL 2025 – TỨ KẾT

28/08

05:30

Atletico Mineiro - Cruzeiro

28/08

07:30

Atl Paranaense - Corinthians

Vasco da Gama - Botafogo

CONCACAF LEAGUES CUP 2025

28/08

07:30

Inter Miami - Orlando City

28/08

09:45

L.A Galaxy - Seattle Sounders

CÚP QG HÀN QUỐC 2025 – BÁN KẾT

27/08

17:30

Gangwon FC 1-2 Jeonbuk Hyundai

