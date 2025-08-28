|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 3
|
27/08
18:00
|
SHB Đà Nẵng 1-3 Ninh Bình
|
FPT Play
|
27/08
18:00
|
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-0 Đông Á Thanh Hóa
|
FPT Play
|
27/08
18:00
|
Thép Xanh Nam Định 2-1 PVF-CAND
|
FPT Play
|
27/08
18:00
|
Hải Phòng 2-0 Sông Lam Nghệ An
|
FPT Play, VTV5, MyTV, TV360, SCTV
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG SƠ LOẠI
|
27/08
23:45
|
FK Qarabag 2-3 Ferencvarosi
|
28/08
02:00
|
Benfica 1-0 Fenerbahce
|
Club Brugge 6-0 G.Rangers
|
FC Copenhagen 2-0 Basel
|
UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG SƠ LOẠI
|
27/08
23:30
|
AEK Larnaca 0-4 Brann
|
UEFA CONFERENCE LEAGUE 2025/26 – VÒNG SƠ LOẠI
|
27/08
23:45
|
Riga 1-0 Sparta Prague
|
CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – VÒNG 1/32
|
28/08
01:45
|
Everton 2-0 Mansfield
|
Fulham 2-0 Bristol City
|
Oxford Utd 0-6 Brighton
|
28/08
02:00
|
Grimsby 2-0 Manchester Utd (pen 12-11)
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 2
|
28/08
02:00
|
Celta Vigo 1-1 Real Betis
|
SCTV 17
|
CÚP QG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 1/32
|
28/08
01:45
|
Wehen Wiesbaden 2-3 Bayern Munich
|
CÚP QG BRAZIL 2025 – TỨ KẾT
|
28/08
05:30
|
Atletico Mineiro - Cruzeiro
|
28/08
07:30
|
Atl Paranaense - Corinthians
|
Vasco da Gama - Botafogo
|
CONCACAF LEAGUES CUP 2025
|
28/08
07:30
|
Inter Miami - Orlando City
|
28/08
09:45
|
L.A Galaxy - Seattle Sounders
|
CÚP QG HÀN QUỐC 2025 – BÁN KẾT
|
27/08
17:30
|
Gangwon FC 1-2 Jeonbuk Hyundai
