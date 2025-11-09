1. Một trận đấu tưởng chừng như đã ngã ngũ nhưng khép lại theo cách không ngờ, với kịch bản của những bộ phim không dành cho khán giả yếu tim.

Trong buổi chiều mà thời gian trôi đi một cách buồn tẻ ở London, Matthijs de Ligt bất ngờ trở thành người hùng giúp MU giành lại một điểm quý giá trước Tottenham, với bàn gỡ ở đúng pha bóng cuối cùng của trận đấu.

Mbeumo tiếp tục hiệu quả. Ảnh: MUFC

Hai bàn thắng trong thời gian bù giờ đã cứu vãn cho 90 phút nhạt nhòa giữa hai đối thủ đang nỗ lực tranh đua vào nhóm đầu bảng Ngoại hạng Anh 2025/26.

Ở phút bù giờ đầu tiên, gần như tất cả đều nghĩ Richarlison đã đưa Tottenham đến chiến thắng khi đánh đầu chạm nhẹ đổi hướng cú sút của Odobert, khiến thủ thành Lammens bất lực.

Toàn sân như nổ tung khoảnh khắc Gà trống vươn lên dẫn 2-1 MU. Richarlison cởi áo ăn mừng tưởng như có thể là người hùng định đoạt chiến thắng cho chủ nhà.

Nhưng bóng đá đôi khi tàn nhẫn đến lạ. Khi tất cả đều nghĩ 3 điểm đã nằm trong tay Spurs, De Ligt xuất hiện ở cột xa, đánh đầu tung lưới Vicario sau quả phạt góc cuối cùng, ấn định trận hòa 2-2.

Kết cục nghẹt thở khiến khán giả chủ nhà chết lặng. “Bóng đá là vậy, chúng ta vẫn thấy điều này thường xuyên mà”, Thomas Frank lên tiếng.

2. Trước khi kịch tính bùng nổ ở những phút cuối, phần lớn trận đấu diễn ra trong trạng thái uể oải và thiếu sức sống.

Cả hai đội nhập cuộc chậm chạp, gần như không tạo ra cơ hội đáng chú ý trong nửa giờ đầu tiên. Tottenham tỏ ra thiếu ý tưởng, trong khi MU kiểm soát bóng mà không biết cách xuyên phá.

Bàn mở tỷ số đến từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, sau hàng loạt pha phá bóng lỗi của hàng thủ đội chủ nhà.

Amad Diallo tận dụng cơ hội bấm bóng vào trong để Bryan Mbeumo dễ dàng đánh đầu cận thành, đưa Quỷ đỏ vượt lên dẫn trước.

Tottenham bùng nổ cuối trận. Ảnh: PL

Tiếng la ó lại vang lên trên khán đài Tottenham Hotspur Stadium, khi ký ức về trận derby London thua Chelsea 0-1 tuần trước còn chưa nguôi.

Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà dâng cao đội hình, tăng tốc độ, nhưng sự thiếu chính xác trong khâu dứt điểm vẫn khiến họ bế tắc. Romero sút trượt cơ hội mười mươi, còn cú vô lê của Palhinha bị Lammens cản phá xuất sắc.

Tottenham một lần đưa được bóng vào lưới, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị của Johnson. Đó là lời cảnh báo cho MU, và Ruben Amorim lập tức tung ra những thay đổi để giành lại quyền kiểm soát thế trận.

“Quỷ đỏ” chơi chậm, chủ động giảm nhịp, khiến khán giả chủ nhà sốt ruột. Nhưng rồi quyết định thay người của HLV Thomas Frank thực sự tạo ra khác biệt.

Mathys Tel vào sân, nhận đường chuyền của Udogie, xoay người khéo léo loại bỏ De Ligt rồi sút tung nóc lưới gỡ hòa 1-1.

Tottenham hừng hực khí thế, liên tục dồn ép đối thủ khi có bàn thắng. Trung vệ Van de Ven có pha cứu thua ngoạn mục khi trượt người đoạt bóng trong tầm khống chế của Benjamin Sesko, ngăn chặn tình huống nguy hiểm.

Pha va chạm khiến Sesko dính chấn thương, buộc phải rời sân. MU phải đá với 10 cầu thủ khi đã hết quyền thay người.

3. Giải pháp của MU là co cụm phòng ngự trong 6 phút bù giờ. Chính sự thận trọng quá mức khiến họ bị trừng phạt.

Richarlison, người luôn khát khao thể hiện, chọn đúng thời điểm để tỏa sáng. Cú chạm đầu tinh tế trong thế quay lưng với khung thành giúp bóng đổi hướng bay vào lưới, mang lại niềm vui ngắn ngủi cho CĐV Tottenham.

De Ligt giành lại 1 điểm cho MU. Ảnh: PL

Niềm vui kéo dài được vài phút. Ở quả phạt góc cuối cùng, thủ môn Lammens lên tham gia tấn công di chuyển kéo người. Nhờ vậy, De Ligt có khoảng trống chuộc lỗi bằng cú đánh đầu góc hẹp gỡ hòa 2-2.

Bàn thắng mang lại cho MU 1 điểm quý giá. Lần đầu tiên trong một năm của kỷ nguyên Ruben Amorim, Quỷ đỏ bất bại 5 trận liên tiếp ở Premier League.

Buổi chiều từ chỗ vô vị đến kết thúc với đủ mọi cung bậc cảm xúc. Đây là bước tiến lớn của MU về nhiều mặt, đặc biệt là tinh thần chiến đấu và những kết quả tích cực trước các đội “Big 6”.

Họ có tính toán, có giải pháp trong cảnh phải đá thiếu người bất đắc dĩ (vì sự thay người sớm của Amorim); hay Mbeumo tiếp tục thể hiện giá trị với bàn thắng quan trọng, khi bất ngờ được Amorim xếp đá trung phong.

Ngược lại, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng có điều phải suy nghĩ: mỗi lần ông đưa Manuel Ugarte vào thay Casemiro, MU lại thủng lưới. “Chúng tôi gặp rất nhiều vấn đề, chúng tôi mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu”, Amorim thừa nhận.

Giờ là lúc nghỉ ngơi và chuẩn bị, trước khi tăng tốc sau dịp FIFA Days, với lịch thi đấu thuận lợi cho “Quỷ đỏ”.