MU chốt mục tiêu Tonali

Trong lúc chờ công bố bổ nhiệm Michael Carrick, các quan chức phụ trách bóng đá của MU đang đẩy nhanh hoạt động chuyển nhượng.

Một trong những ưu tiên của MU là Sandro Tonali, nhân tố đã khẳng định được mình ở Newcastle, có nhiều kinh nghiệm thi đấu Ngoại hạng Anh lẫn Champions League.

Tonali nhận được sự quan tâm từ MU và Arsenal – nhà tân vô địch Ngoại hạng Anh. Vì thế, “Quỷ đỏ” muốn đẩy nhanh tốc độ đàm phán chuyển nhượng tiền vệ người.

Với việc Anthony Gordon đã chuyển sang Barcelona trong vụ chuyển nhượng bất ngờ nhất mùa hè năm nay – tính đến thời điểm hiện tại, Tonali cũng bày tỏ ý định gia nhập CLB lớn hơn Newcastle.

Theo nhiều nguồn tin, trước động thái từ MU, Newcastle cho biết giá chuyển nhượng tiền vệ người Italia vào khoảng 80 triệu bảng.

Chelsea chiêu mộ Osimhen

Trong dự án bóng đá mang tính cách mạng với tân HLV Xabi Alonso, Chelsea đang đẩy nhanh quá trình đàm phán Victor Osimhen.

Xabi Alonso muốn có tiền đạo thi đấu trực diện để phát triển lối đá pressing. Osimhen hoàn toàn hợp với vai trò này.

Khi ấy, Joao Pedro sẽ hoạt động rộng hơn. Việc đá cánh hoặc chơi như “số 10” không hề xa lạ với tiền đạo người Brazil.

Sau khi giành 2 chức vô địch Thổ Nhĩ Kỳ liên tiếp với Galatasaray, Osimhen muốn gia nhập Ngoại hạng Anh để thể hiện mình.

Galatasaray muốn phí chuyển nhượng không dưới 80 triệu euro. Chelsea sẽ chia tay Liam Delap và Marc Guiu để lấy chỗ cho chân sút Nigeria.

Bayern Munich lấy Kroupi

Các nguồn tin từ Anh cho biết, Bayern Munich đã có những liên hệ đầu tiên với Bournemouth để hỏi về kế hoạch chuyển nhượng Junior Kroupi.

Nhà vô địch bóng đá Đức đang rất quyết tâm chiêu mộ Kroupi, sau khi thua Barca trong cuộc chiến giành chữ ký của Anthony Gordon.

Kroupi vừa có mùa giải ngoạn mục tại Premier League. Chân sút 19 tuổi người Pháp ghi 13 bàn sau 33 trận.

Các quan chức Bayern đánh giá Kroupi là giải pháp lý tưởng để kế thừa Harry Kane. Ngoài ra, anh cũng có khả năng thay Luis Diaz hoặc Michael Olise.

Bayern Munich phải đẩy nhanh đàm phán Bournemouth, trong bối cảnh Kroupi cũng được nhiều CLB quan tâm như Chelsea, Arsenal, Real Madrid và Barcelona.