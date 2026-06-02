Theo tờ The Suns, Garnacho có thể chỉ chơi cho sắc áo xanh đúng một mùa! CLB cảm thấy đã vớ phải ‘bom xịt’, chỉ muốn thu lại khoản tiền đã bỏ ra.

“Chelsea đang chuẩn bị chào bán Alejandro Garnacho cho các đội bóng khác ở chuyển nhượng hè này. Họ không hài lòng về mùa giải vừa khép lại của cầu thủ người Argentina và tin rằng, việc bán Garnacho sẽ là lựa chọn tốt nhất cho tất cả các bên”.

Garnacho từng là cái tên được kỳ vọng ở MU, nhưng sự thiếu kỷ luật, bệnh 'sao' đến sớm khiến giờ Chelsea cũng ngán ngẩm. Ảnh: Transfer News Live

Nguồn trên cập nhật thêm tình hình: “Chelsea sẵn sàng để Garnacho ra đi, chỉ 1 năm sau khi bỏ ra 40 triệu bảng để ký với anh từ MU. Họ muốn thu lại khoản tiền đã bỏ ra. Nếu Chelsea bán Garnacho, MU có điều khoản hưởng 10% lợi nhuận như đôi bên thỏa thuận vào năm ngoái”.

The Sun cho rằng, có 2 lý do để MU cười vui, khi hay tin Chelsea rao bán Garnacho. Đầu tiên, họ sẽ được nhận thêm 4 triệu bảng, nếu cầu thủ Argentina được bán với giá gốc. Thứ hai, Garnacho từng gây không ít phiền toái cho MU, tỏ thái độ quay lưng và từng tuyên bố chỉ muốn đến Chelsea.

Nhờ thái độ công khai ra đi của Garnacho, nên Chelsea ép giá, trong khi MU có thể bán được cầu thủ Argentina với khoản phí cao hơn.

Garnacho từng rất được kỳ vọng ở MU, nhưng sự thiếu kỷ luật và bệnh ‘sao’ đến sớm khiến tương lai của sao trẻ này đã đi theo một hướng hoàn toàn khác.

Mùa giải vừa qua, Garnacho ghi được 8 bàn cùng 4 pha kiến tạo trong 43 lần ra sân cho Chelsea mọi đấu trường, nhưng số lần đá chính chỉ một nửa (22) và phần lớn số bàn của anh đến từ giải đấu cúp quốc nội, gặp các đội bóng nhỏ. Do phong độ kém ấn tượng, Garnacho không được HLV Scolani triệu tập vào tuyển Argentina tham dự World Cup 2026.