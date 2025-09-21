2h ngày 21/2, sân Johan Cruyff:

Ở Tây Ban Nha lúc này, sau khi Barcelona vượt qua Newcastle 2-0 tại Champions League, người ta gọi Hansi Flick là “người hồi sinh”.

Kể từ khi đến Barcelona, Flick giúp hồi sinh một loạt những gương mặt thất bại với Xavi Hernandez như Pedri, Raphinha, Ferran Torres, Eric Garcia hay Jules Kounde.

Rashford có cơ hội tiếp tục đá chính. Ảnh: EFE

Lúc này đây, chiến lược gia người Đức đang đánh thức lại phiên bản tốt nhất của Marcus Rashford.

“Tôi đã theo dõi cậu ấy từ khi còn ở MU. Tôi luôn nghĩ Rashford là một cầu thủ tuyệt vời. Những gì tôi đang thấy bây giờ, tôi rất thích”, Flick lên tiếng trước trận làm khách trên sân St. James’ Park của Newcastle hồi giữa tuần.

Đáp lại niềm tin của Flick, trong bối cảnh Lamine Yamal chấn thương, Rashford bùng nổ với 2 bàn thắng.

Ở tuổi 27, mặc dù bị MU bỏ rơi không cho tập luyện cùng đội 1, Rashford chứng minh anh vẫn còn khả năng trở lại đỉnh cao.

Hồi tháng Giêng vừa qua, Rashford cũng trỗi dậy trong màu áo Aston Villa, dưới bàn tay Unai Emery. Dù vậy, chấn thương ngăn cản đà trở lại của anh, trước khi được Flick tin tưởng.

Ngay từ khi đến La Liga, Flick cho thấy khả năng “hồi sinh” từng viên gạch trong đội hình. Có lẽ, chỉ Ansu Fati là ngoại lệ, vì chấn thương tiếp nối chấn thương.

Flick giúp Raphinha đạt phiên bản mà anh chưa từng có; Pedri bùng nổ sau 3 năm vật lộn với các vấn đề y tế; khai thác hiệu quả Ferran Torres; biến Marc Casado thành ngôi sao; đưa Yamal tiến thêm một bước…

Vẫn còn quá sớm để khẳng định Rashford đã hồi sinh hoàn toàn, như đỉnh cao anh ghi 30 bàn cho MU mùa 2022/23. Dù vậy, anh đang tìm thấy niềm vui và tự tin – yếu tố rất quan trọng.

Lamine Yamal chưa rõ khả năng hồi phục. Ảnh: EFE

Lamine Yamal chưa thể thi đấu, nên Rashford tiếp tục được xếp đá cánh trái trong trận Getafe. Lewandowski có thể ngồi ngoài tích lũy thể lực, nhường chỗ cho Ferran.

Barca phải thi đấu 3 ngày/trận. Sau Getafe là các đối thủ Oviedo, Sociedad, đại chiến PSG ở Champions League và Sevilla – trước khi bước vào dịp FIFA Days. Vì vậy, xoay tua là cần thiết.

Trước Newcastle, Barca có lần hiếm hoi đá thực dụng với Flick. Gặp Getafe tại sân tập Johan Cruyff, “Blaugrana” tự tin trình diễn vũ điệu tấn công.

Lực lượng:

Barca: Gavi, Bale Ter Stegen, Lamine Yamal chấn thương; Pau Cubarsi chưa chắc thi đấu.

Getafe: Juanmi chưa chắc thi đấu.

Đội hình dự kiến:

Barca (4-2-3-1): Joan Garcia; Kounde, Eric Garcia, Christensen, Martin; Casado, Pedri; Raphinha, Dani Olmo, Rashford; Ferran Torres.

Getafe (5-3-2): Soria; Kiko, Djene, Duarte, Abqar, Rico; Milla, Martin, Arambarri; Liso, Mayoral.

Tỷ lệ trận đấu: Barca chấp 1 3/4

Tỷ lệ bàn thắng: 3

Dự đoán: Barca thắng 3-1.