1. Một tuần sau thất bại nặng nề trong trận derby Manchester, MU có lời đáp trả đúng lúc bằng chiến thắng 2-1 trước Chelsea tại Old Trafford.

Trận đấu mang về 3 điểm quý giá, qua đó giúp HLV Ruben Amorim tạm thời lấy lại uy tín và sự tin tưởng từ ban lãnh đạo “Quỷ đỏ”.

Mbeumo khiến Sanchez “đi tắm sớm”. Ảnh: EPA

Mùa giải năm ngoái khép lại với quá nhiều thất vọng, và khởi đầu mùa này cũng không khá khẩm hơn. MU chỉ giành vỏn vẹn 4 điểm sau 4 vòng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh 2025/26, đồng thời bị loại khỏi League Cup bởi một đối thủ hạng Tư.

Sau thất bại ê chề ở derby với Man City, Amorim trải qua cuộc gặp trực tiếp với đồng chủ tịch Sir Jim Ratcliffe. Truyền thông Anh khi đó đồng loạt đặt câu hỏi: liệu chiếc ghế HLV tại Old Trafford có đổi chủ khi mùa giải vừa khởi tranh?

Ruben Amorim, dưới sức ép lớn, đã hứa về một sự phản ứng mạnh mẽ. Trước Chelsea, ông cùng học trò đã thực sự làm được điều đó.

Ngay từ những phút đầu tiên, dưới cơn mưa nặng hạt ở thành phố Manchester, MU tràn lên dữ dội như dòng nước lũ.

Ngay ở phút thứ 3, Bryan Mbeumo đã có màn cảnh báo thủ môn Robert Sanchez với cú đánh đầu nguy hiểm. Chỉ 120 giây sau, cả hai lại trở thành nhân vật chính trong pha bóng bước ngoặt.

MU triển khai tấn công vũ bão, Benjamin Sesko bật cao đánh đầu nối đưa Mbeumo thoát xuống. Sanchez buộc phải lao ra ngoài vòng cấm phạm lỗi và nhận thẻ đỏ trực tiếp. Ngoài sân, Enzo Maresca lắc đầu ngao ngán và đưa ra sự thay đổi.

2. Không khí trên khán đài Old Trafford bùng nổ. MU tận dụng lợi thế để dồn ép. Đến phút 14, Patrick Dorgu kiến tạo đúng nhịp để Bruno Fernandes đứng trên ranh giới việt vị dứt điểm phá vỡ thế cân bằng.

Sức ép mà MU tạo ra thực sự khủng khiếp. Chelsea không thể lên bóng, trong khi Cole Palmer phải rời sân vì vấn đề thể lực. Khó khăn càng lớn hơn với “The Blues”.

Trong thế trận vượt trội, điều gì đến cũng phải đến. Sau một loạt tình huống bóng bổng khiến hàng thủ Chelsea chao đảo, Harry Maguire kiến tạo và Casemiro đánh đầu thành bàn.

Casemiro và Bruno Fernandes cùng ghi bàn cho MU. Ảnh: PA

Chelsea lúc này hoàn toàn choáng váng: không một cú sút trúng khung thành, không có pha phối hợp nào đáng chú ý. Mất Cole Palmer, Enzo Fernandez bị khóa chặt bởi sự năng nổ của MU.

Bóng đá luôn đầy ắp bất ngờ. Trong những giây bù giờ cuối hiệp 1, tự làm khó mình: Casemiro ôm lấy người đồng hương Andrey Santos như trên thảm vật, nhận thẻ vàng thứ hai và “đi tắm sớm”.

Hiệp 2 chứng kiến Chelsea chơi khởi sắc hơn khi hai quân số cân bằng. Họ tưởng như có bàn gỡ sau cú đánh đầu của Fofana, nhưng đó là tình huống việt vị.

Một lời cảnh báo cho MU, để các học trò của Amorim tỉnh táo hơn trong việc kiểm soát trận đấu. Họ không cầm bóng nhiều, chủ động giảm nhịp độ nhằm hạn chế rủi ro.

3. Những quyết định thay người của Maresca thực sự khó hiểu. Alejandro Garnacho háo hức vào sân chống lại đội bóng cũ, rồi lại lủi thủi trở về băng ghế dự bị.

Thiếu giải pháp đột biến, cũng như không có được những tình huống đột phá cá nhân để gây rối hàng thủ MU – như Doku làm trong trận derby – Chelsea rơi vào bế tắc.

Ruben Amorim tạm rũ bỏ áp lực. Ảnh: Alamy

Phải đến phút 80, cao trào mới xuất hiện ở Old Trafford. Đường chuyền của Reece James được Trevoh Chalobah bật cao đánh đầu rút ngắn cách biệt xuống 1-2. Bầu không khí căng thẳng và hồi hộp bao trùm.

Người hâm mộ MU đã quá quen với những lần đội nhà đánh rơi điểm số ở những phút cuối, nên lo lắng là điều dễ hiểu. Ở chiều ngược lại, CĐV Chelsea đầy hy vọng khi đội nhà vùng lên.

Bên ngoài sân, Ruben Amorim hò hét và triển khai thế trận phòng ngự phản công. Lần này, MU không gục ngã. Họ đứng vững cho đến khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc, thậm chí Bruno Fernandes có cơ hội ghi bàn thứ 2 nhưng Filip Jorgensen xuất sắc cản phá.

Không chỉ là 3 điểm, MU nhận được có hích tinh thần quan trọng. Với Ruben Amorim, đây có thể coi là trận đấu bản lề trong hành trình chứng minh năng lực tại Old Trafford.

MU cần duy trì tinh thần này cho các trận Brentford và Sunderland, trước khi bước vào kỳ nghỉ quốc tế rồi trở lại bằng derby bóng đá Anh trên sân Liverpool. Amorim có thể tạm thư giãn, nhưng chưa có gì đảm bảo cho tương lai.