Vẫn câu nói quen thuộc: “Thay tướng, đổi vận”. Benfica bước vào trận đấu đầu tiên dưới triều đại Jose Mourinho và giành chiến thắng.

Đó không phải nhiệm vụ khó, bởi dù “Đại bàng” vừa gây sốc với thất bại 2-3 trước Qarabag ở Champions League – trận thua khiến Bruno Lage mất ghế – nhưng đối thủ của họ lần này quá yếu.

Mourinho chiến thắng ra mắt Benfica. Ảnh: Kapta+

AVS đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng tại giải VĐQG Bồ Đào Nha và hầu như không thể gây bất ngờ (đứng cuối bảng với 1 điểm sau 5 vòng đầu tiên).

Benfica thắng nhàn nhã trong ngày Mourinho ra mắt, cũng là kỷ niệm 25 năm ông khởi nghiệp tại sân Ánh sáng, thậm chí không cần bung hết sức.

Bàn thắng đầu tiên của “kỷ nguyên Mourinho” được ghi bởi Sudakov – cái tên sáng giá nhất của Benfica trong giai đoạn khởi đầu mùa giải.

Tiền vệ người Ukraine chiếm suất đá chính không thể thay thế nhờ những màn trình diễn ấn tượng và chắc chắn sẽ là nhân tố quan trọng trong hệ thống của Mourinho.

Pha lập công ngay trước giờ nghỉ của Sudakov giúp Benfica bước vào hiệp 2 với lợi thế dẫn bàn.

Sang hiệp đấu thứ 2, Pavlidis nhân đôi cách biệt trên chấm phạt đền. Tình huống này gây tranh cãi khi VAR khuyến nghị trọng tài xem lại, với khả năng thổi phạt chính Benfica.

Dẫu vậy, sau khi kiểm tra hình ảnh VAR, trọng tài giữ nguyên quyết định cho thực hiện cú sút phạt đền.

Pavlidis chính là cầu thủ chơi hay nhất trận, không chỉ ghi bàn mà còn kiến tạo cho Ivanovic lập công, ấn định chiến thắng 3-0. Một lần nữa VAR vào cuộc nhưng không có gì thay đổi.

Benfica vượt trội về thế trận. Ảnh: Imago

Một khởi đầu dễ dàng cho Mourinho, và lịch thi đấu cũng khá thuận lợi cho ông. Trong ít ngày tới, Benfica sẽ lần lượt gặp Gil Vicente và Rio Ave – những đối thủ không quá mạnh.

Đến ngày 30/10, Mourinho sẽ thực sự bước vào thử thách lớn: dẫn dắt Benfica hành quân tới Stamford Bridge để đối đầu Chelsea, đội bóng đã làm nên tên tuổi “Người đặc biệt”.

“Tôi cảm ơn các cầu thủ vì sự chuyên nghiệp và niềm đam mê của họ dành cho CLB”, Mourinho phát biểu sau trận đấu.

Khi được hỏi về thời gian với Benfica năm 2000, Mourinho bình thản: “25 năm trôi qua thật là nhanh, nhưng những năm tháng đó không hề thay đổi bản chất, niềm đam mê hay lối sống của tôi”.

Ngoài ra, trên Instagram cá nhân, Mourinho đăng tải hình ảnh đậm chất nghệ thuật trong trận đấu (được chụp bằng bộ lọc), cùng thông điệp: “Thật là vui”.