MU muốn bán Casemiro

Tương lai của Casemiro được cho là đang đứng trước một bước ngoặt mới, khi MU có thể bán anh trong những ngày cuối chuyển nhượng mùa hè 2025.

MU muốn chia tay Casemiro. Ảnh: Imago

Casemiro thể hiện phong độ không thuyết phục trong 2 vòng đầu tiên Ngoại hạng Anh 2025/26, trong khi đang là cầu thủ MU nhận lương cao nhất – lên đến 350.000 bảng/tuần.

Sir Jim Ratcliffe từng công khai phản đối một cầu thủ như Casemiro ở Old Trafford. Để giảm quỹ lương và có ngân sách phát triển dự án bóng đá trẻ, MU sẵn sàng bán tiền vệ 33 tuổi này.

Tờ Ariyadhiah cho biết Al Ittihad muốn Casemiro tái ngộ Karim Benzema, với tham vọng cạnh tranh danh hiệu Saudi Pro League lẫn Champions League châu Á.

Thị trường chuyển nhượng Saudi Arabia còn mở cửa đến ngày 10/9, nên Al Ittihad có thời gian để thảo luận với MU về tuyển thủ Brazil.

Donnarumma gật đầu với Man City

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Gigio Donnarumma đồng ý gia nhập Man City, sau khi anh chào từ biệt người hâm mộ PSG cuối tuần qua.

Donnarumma đạt thỏa thuận cá nhân với Man City. Ảnh: Imago

Donnarumma đã đạt thỏa thuận cá nhân với Man City về bản hợp đồng dài hạn cùng mức lương cố định (rất cao).

Việc Donnarumma gia nhập Etihad còn lệ thuộc vào tương lai Ederson – người đang được Galatasaray liên hệ. Dù vậy, khả năng thủ môn người Brazil ở lại là rất nhỏ.

Pep Guardiola đã rất rõ ràng: thẳng tay loại Ederson và dùng James Trafford trong 2 trận Premier League vừa qua. Tất cả nhằm dọn đường đón Donnarumma.

Alonso xác nhận giữ Rodrygo

Màn trình diễn của Rodrygo trong trận Real Madrid thắng Real Oviedo 3-0 mang ý nghĩa quan trọng đến tương lai của anh.

Rodrygo mừng bàn thắng mở tỷ số của Mbappe trước Oviedo. Ảnh: EFE

Mặc dù không tham gia vào bàn thắng, nhưng Rodrygo nổi bật khi được Xabi Alonso xếp thay Vinicius ở vị trí tiền đạo trái: liên tục pressing, chịu đột phá, di chuyển không bóng tạo khoảng trống.

Xabi Alonso nhấn mạnh sau trận về việc giữ Rodrygo: “Cậu ấy có trận đấu tốt, phối hợp ăn ý ở phía bên cánh trái, có một vài cú sút, và thật khó để tìm được khoảng trống khi Oviedo lùi sâu như vậy.

Tôi thích điều đó. Chúng tôi cần tất cả mọi người, và Rodrygo chỉ là một trong số đó”.

Theo AS, bản thân Rodrygo cũng thể hiện mong muốn được ở lại Real Madrid và sẵn sàng cạnh tranh vị trí.