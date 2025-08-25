MU muốn bán Casemiro
Tương lai của Casemiro được cho là đang đứng trước một bước ngoặt mới, khi MU có thể bán anh trong những ngày cuối chuyển nhượng mùa hè 2025.
Casemiro thể hiện phong độ không thuyết phục trong 2 vòng đầu tiên Ngoại hạng Anh 2025/26, trong khi đang là cầu thủ MU nhận lương cao nhất – lên đến 350.000 bảng/tuần.
Sir Jim Ratcliffe từng công khai phản đối một cầu thủ như Casemiro ở Old Trafford. Để giảm quỹ lương và có ngân sách phát triển dự án bóng đá trẻ, MU sẵn sàng bán tiền vệ 33 tuổi này.
Tờ Ariyadhiah cho biết Al Ittihad muốn Casemiro tái ngộ Karim Benzema, với tham vọng cạnh tranh danh hiệu Saudi Pro League lẫn Champions League châu Á.
Thị trường chuyển nhượng Saudi Arabia còn mở cửa đến ngày 10/9, nên Al Ittihad có thời gian để thảo luận với MU về tuyển thủ Brazil.
Donnarumma gật đầu với Man City
Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Gigio Donnarumma đồng ý gia nhập Man City, sau khi anh chào từ biệt người hâm mộ PSG cuối tuần qua.
Donnarumma đã đạt thỏa thuận cá nhân với Man City về bản hợp đồng dài hạn cùng mức lương cố định (rất cao).
Việc Donnarumma gia nhập Etihad còn lệ thuộc vào tương lai Ederson – người đang được Galatasaray liên hệ. Dù vậy, khả năng thủ môn người Brazil ở lại là rất nhỏ.
Pep Guardiola đã rất rõ ràng: thẳng tay loại Ederson và dùng James Trafford trong 2 trận Premier League vừa qua. Tất cả nhằm dọn đường đón Donnarumma.
Alonso xác nhận giữ Rodrygo
Màn trình diễn của Rodrygo trong trận Real Madrid thắng Real Oviedo 3-0 mang ý nghĩa quan trọng đến tương lai của anh.
Mặc dù không tham gia vào bàn thắng, nhưng Rodrygo nổi bật khi được Xabi Alonso xếp thay Vinicius ở vị trí tiền đạo trái: liên tục pressing, chịu đột phá, di chuyển không bóng tạo khoảng trống.
Xabi Alonso nhấn mạnh sau trận về việc giữ Rodrygo: “Cậu ấy có trận đấu tốt, phối hợp ăn ý ở phía bên cánh trái, có một vài cú sút, và thật khó để tìm được khoảng trống khi Oviedo lùi sâu như vậy.
Tôi thích điều đó. Chúng tôi cần tất cả mọi người, và Rodrygo chỉ là một trong số đó”.
Theo AS, bản thân Rodrygo cũng thể hiện mong muốn được ở lại Real Madrid và sẵn sàng cạnh tranh vị trí.
Tin vắn
- AC Milan quyết định hủy thương vụ Victor Boniface vì không vượt qua được kiểm tra y tế. Cầu thủ người Nigeria trở lại Đức để giải quyết tương lai với Bayer Leverkusen.
Ở diễn biến khác, Milan nhanh chóng đàm phán Sporting Lisbon về Conrad Harder – chân sút 20 tuổi người Đan Mạch, với giá 24+3 triệu euro.
- Porto vừa gửi đề nghị khác cho Arsenal về hậu vệ Jakub Kiwior – người gần như không còn trong dự án của Mikel Arteta.
- Hậu vệ đa năng Piero Hincapie thông báo muốn rời Bayer Leverkusen ngay mùa hè này, nhiều khả năng gia nhập Ngoại hạng Anh.
- CLB Como và cá nhân Nico Paz từ chối đề nghị 70 triệu euro từ Tottenham. Cầu thủ người Argentina đang chờ trở lại Real Madrid mùa hè năm sau.
- Man City và PSG đang quan tâm Yeremay Hernandez, cầu thủ tấn công 22 tuổi của Deportivo La Coruna.
- Napoli tiếp tục đẩy nhanh đàm phán với MU để hoàn tất quá trình đưa Rasmus Hojlund trở lại Serie A.
- Bournemouth vừa liên hệ với Chelsea về trung vệ Axel Disasi, nhằm bổ sung hàng thủ sau khi bán hai trụ cột Dean Hujsen (Real Madrid) và Ilya Zabarnyi (PSG).
- Tottenham được cho là đang hỏi mua Lucas Paqueta từ West Ham, sau khi thất bại nhiều mục tiêu gần đây.
Bruno Fernandes bị tâm lý sau cú ‘va’ với trọng tài, nói lý do đá hỏng quả 11m trận hòa MU 1-1 Fulham, vòng 2 Ngoại hạng Anh.
Ruben Amorim chê trách MU quên cách chơi bóng sau khi dẫn trước 1-0 Fulham để sau đó buộc phải chia điểm, chưa biết mùi thắng tại Premier League 2025/26.
MU trải qua trận hòa thất vọng 1-1 trên sân Fulham, với đội trưởng Bruno Fernandes sút hỏng phạt đền và bỏ quên người ở bàn thua.
Tin tức về chuyển nhượng 24/8: MU hỏi mua Lucien Agoume, Tottenham quyết dứt điểm Savinho, Aston Villa muốn có Christopher Nkunku.
MU đã đạt được các thỏa thuận cá nhân với thủ thành cao 1m93, Senne Lammens, cùng khoản phí được ấn định là 20 triệu euro.