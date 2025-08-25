Garnacho khao khát chuyển đến sân Stamford Bridge nên bỏ qua nhiều cơ hội ở nơi khác để mong gia nhập Chelsea.

Nhà báo Fabrizio Romano cho hay, trong động thái mới nhất, Chelsea gạ đổi tiền đạo trẻ Tyrique George lấy Garnacho nhưng phía MU lập tức từ chối.

Garnacho chỉ muốn đến Chelsea - Ảnh: Rex

Romano thông tin thêm, Garnacho đã gạt đi những lời đề nghị lớn từ Italia, Saudi Arabia, Đức và các CLB khác ở Ngoại hạng Anh.

Phát biểu trên kênh Youtube của mình, ông nói: "Tôi khẳng định 100% rằng Chelsea mong đợi thương vụ Alejandro Garnacho sẽ diễn ra.

Bản thân tiền đạo người Argentina muốn thương vụ thành công sau khi từ chối nhiều đề nghị hấp dẫn khác.

Cũng có một số cuộc đàm phán trao đổi Tyrique George lấy Ganrnacho nhưng MU không thích ý tưởng mà đội bóng thành London đề xuất."

Hồi đầu hè, Napoli đã cố gắng chiêu mộ Garnacho nhưng bất thành. Đội ngũ thân cận cầu thủ này thông báo với các CLB rằng họ đang tìm hiểu lựa chọn khác (chính là Chelsea).

MU thời gian qua liên tục tăng cường Matheus Cunha, Mbeumo và Sesko. Sự xuất hiện của bộ ba đắt giá trên khiến HLV Amorim không còn bận tâm đến Garnacho - sau mâu thuẫn nảy sinh giữa hai thầy trò cuối mùa trước.