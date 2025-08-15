Mùa hè sôi động

Liverpool bước vào mùa giải mới với vị thế nhà ĐKVĐ Premier League, sau khi đăng quang lần thứ 20 trong lịch sử – cân bằng kỷ lục của MU.

Chức vô địch mùa trước đến với khoảng cách điểm số khá lớn (hơn á quân Arsenal 10 điểm), cùng lối chơi giàu sức tấn công và tính tổ chức của HLV Arne Slot.

Liverpool thực hiện những thương vụ lớn để bảo vệ danh hiệu Premier League. Ảnh: LFC

Dẫu vậy, hành trình bảo vệ ngôi vương mùa này lại mở ra với hai sắc thái đối lập: tham vọng lớn trên thị trường chuyển nhượng và nỗi đau mất mát không thể đo đếm khi Diogo Jota ra đi mãi mãi.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025 là lời khẳng định mạnh mẽ về tham vọng của Liverpool. Họ chi hơn 300 triệu euro để đưa về những cái tên hàng đầu.

Milos Kerkez và Jeremie Frimpong mang đến tốc độ ở hai cánh phòng ngự; Hugo Ekitike đầy tiềm năng ghi bàn; đặc biệt là Florian Wirtz – bản hợp đồng kỷ lục của bóng đá Anh.

Wirtz được kỳ vọng trở thành vũ khí mới giúp Slot biến sự áp đảo về thế trận thành những chiến thắng đậm, với tham vọng Ngoại hạng Anh lẫn Champions League.

Tác động từ vụ Diogo Jota

Tuy nhiên, bất kỳ đánh giá nào về Liverpool cũng phải tính đến tác động từ cú sốc ngày 3/7, khi Diogo Jota và em trai Andre Silva qua đời trong tai nạn xe hơi.

Ekitike ra mắt nổi bật. Ảnh: LFC

Chỉ 11 ngày trước đó, Jota vừa cưới Rute Cardoso – người bạn đời và mẹ của ba con anh. Ở Anfield, anh không chỉ là chân sút sắc bén, mà còn là nhân vật được yêu mến bậc nhất trong phòng thay đồ.

Liverpool treo vĩnh viễn áo số 20 ở mọi cấp độ và dự kiến xây dựng đài tưởng niệm. Sự mất mát này để lại khoảng trống chuyên môn, và là cú đánh tinh thần đối với toàn đội.

Mùa trước, Liverpool gần như không có dấu hiệu chững lại cho đến giai đoạn từ tháng 11 đến tháng 3, khi họ phải đá tới 30 trận trên mọi đấu trường.

Slot thừa nhận đáng lẽ nên xoay tua nhiều hơn, nhất là khi thua trận chung kết League Cup trước Newcastle.

Vấn đề phòng ngự

Mùa này, với lực lượng dày hơn, vị HLV người Hà Lan sẽ chủ động xoay vòng để tránh tình trạng kiệt sức. Dù vậy, có một điểm yếu chưa được giải quyết triệt để: chiều sâu ở trung tâm hàng thủ.

Bộ đôi Virgil van Dijk – Ibrahima Konate là lá chắn thép mùa trước. Tuy vậy, người đầu nay đã 34 tuổi và không còn duy trì sự nhanh nhẹn như trước.

Wirtz cần thời gian để hòa nhập. Ảnh: Imago

Trận thua Crystal Palace ở Siêu cúp Anh vừa qua là ví dụ rõ rệt: trung vệ người Hà Lan bị Ismaila Sarr vượt qua trong 2 tình huống dẫn đến bàn thua.

Không thể xem đó là tai nạn. Hai sai lầm của Van Dijk là lời cảnh báo về việc Liverpool cần phương án dự phòng nếu Virgil hụt hơi trong những trận đấu đòi hỏi tốc độ cao.

Giovanni Leoni đã đến. Tài năng 18 tuổi người Italia có giá 35 triệu euro. Liverpool sẽ không dừng lại: chuẩn bị chiêu mộ Marc Guehi từ chính Crystal Palace vừa đánh bại họ.

Trên hàng công, Liverpool có nhân sự dồi dào. Ekitike ghi bàn ngay trong trận ra mắt, nhưng Wirtz có vẻ như cần thêm thời gian để bắt nhịp với bóng đá Anh.

Bài toán Wirtz

Cuộc chia tay của Luis Diaz buộc Slot phải điều chỉnh kế hoạch tấn công. Ông muốn Wirtz phải hòa nhập nhanh nhất, vì lịch thi đấu rất khốc liệt.

Sau trận khai mạc với Bournemouth (2h ngày 16/8), Liverpool liên tiếp đối đầu Newcastle và Arsenal – rất khó để giành 9 điểm tuyệt đối như khởi đầu mùa trước.

Arne Slot cần giải bài toán phòng ngự và phong độ của Van Dijk. Ảnh: Imago

Slot khởi đầu hành trình ở Anfield bằng 11 chiến thắng trong 12 trận đầu tiên tại Premier League. Ông luôn duy trì phong thái điềm tĩnh và tính toán hợp lý.

Sau khi trở thành HLV người Hà Lan đầu tiên vô địch Premier League – cũng như sánh ngang Joe Fagan và Kenny Dalglish, những người cũng đăng quang ngay mùa ra mắt – ông muốn duy trì vị thế số 1 của Liverpool.

Một nhiệm vụ gian nan. Crystal Palace đã chỉ ra hạn chế phòng ngự của Liverpool, đặc biệt là khi Alexis Mac Allister và Ryan Gravenberch vắng mặt.

Bên cạnh đó, các đối thủ Man City, Arsenal, Chelsea, MU và Tottenham đều cải tổ mạnh mẽ. Chưa kể Newcastle và Aston Villa sẵn sàng đóng vai “ngựa ô”.

Để vượt lên trên MU với 21 lần vô địch bóng đá Anh, Liverpool cần thể hiện sức mạnh tấn công vượt trội, cũng như giải quyết ngay lập tức bài toán phòng ngự – nơi Van Dijk không thể mãi là tấm lá chắn bất khả xâm phạm.