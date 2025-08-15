MU liên hệ Gallagher

Một số nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết, MU đang xem xét kế hoạch đưa tiền vệ Conor Gallagher trở lại bóng đá Anh.

MU xem xét ký hợp đồng Gallagher. Ảnh: Imago

Gallagher không phù hợp với HLV Diego Simeone nên Atletico – đội trải qua thay đổi lớn trên thị trường chuyển nhượng – sẵn sàng lắng nghe những đề nghị dành cho cựu cầu thủ Chelsea.

Mùa giải 2025/26, MU đặt mục tiêu cạnh tranh mọi mặt trận quốc nội. Vì vậy, Quỷ đỏ cần tăng chiều sâu đội hình nên quan tâm Gallagher, dù Carlos Baleba mới là ưu tiên.

Bản thân Gallagher cần thi đấu thường xuyên để giữ chỗ ở tuyển Anh của HLV Thomas Tuchel. Ngoài MU, tiền vệ 25 tuổi này cũng được Tottenham và Newcastle – những đội dự Champions League – liên hệ.

Bayern Munich đón Nkunku

Mặc dù có Luis Diaz từ Liverpool, Bayern Munich chưa dừng lại và muốn bổ sung Christopher Nkunku cho hàng tấn công.

Bayern Munich ưu tiên ký Nkunku. Ảnh: Imago

Tham vọng của Bayern Munich là bảo vệ danh hiệu Bundesliga cũng như vô địch Champions League. Vì vậy, nhà vô địch bóng đá Đức cần duy trì đội hình có chiều sâu.

Nkunku – người có kinh nghiệm Bundesliga, đặc biệt là tính linh hoạt giữa nhiều vị trí – nằm trong danh sách ưu tiên chuyển nhượng của đội chủ sân Allianz Arena.

Trong vài tuần nay, có rất nhiều đề nghị gửi đến Chelsea để thảo luận về Nkunku. Bayern Munich có thể là lựa chọn hấp dẫn của cầu thủ người Pháp.

AS Roma liên hệ Sancho

Để chuẩn bị cho tham vọng đua tranh danh hiệu Scudetto mùa 2025/26, AS Roma muốn sớm dứt điểm chuyển nhượng tiền đạo cánh Jadon Sancho.

Roma sắp hoàn tất đàm phán Sancho. Ảnh: Imago

Các cuộc đàm phán giữa Roma với MU và đại diện của Sancho đang diễn ra khá thuận lợi.

Jadon Sancho vừa từ chối bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, muốn thi đấu ở 5 giải hàng đầu châu Âu. Roma là lựa chọn mà cầu thủ người Anh cảm thấy thích thú.

MU đặt mức giá 20 triệu bảng để cho phép Sancho ra đi. Hai CLB hiện cũng cân nhắc hợp đồng mượn kèm điều khoản bắt buộc mua đứt – giúp Roma giảm gánh nặng tài chính.

Ngoài ra, Roma cũng đang đàm phán Aston Villa về Leon Bailey. Ngôi sao người Jamaica cùng Sancho sẽ trở thành đôi cánh để HLV Gasperini xây dựng đội hình cạnh tranh Serie A.