MU liên hệ Gallagher
Một số nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết, MU đang xem xét kế hoạch đưa tiền vệ Conor Gallagher trở lại bóng đá Anh.
Gallagher không phù hợp với HLV Diego Simeone nên Atletico – đội trải qua thay đổi lớn trên thị trường chuyển nhượng – sẵn sàng lắng nghe những đề nghị dành cho cựu cầu thủ Chelsea.
Mùa giải 2025/26, MU đặt mục tiêu cạnh tranh mọi mặt trận quốc nội. Vì vậy, Quỷ đỏ cần tăng chiều sâu đội hình nên quan tâm Gallagher, dù Carlos Baleba mới là ưu tiên.
Bản thân Gallagher cần thi đấu thường xuyên để giữ chỗ ở tuyển Anh của HLV Thomas Tuchel. Ngoài MU, tiền vệ 25 tuổi này cũng được Tottenham và Newcastle – những đội dự Champions League – liên hệ.
Bayern Munich đón Nkunku
Mặc dù có Luis Diaz từ Liverpool, Bayern Munich chưa dừng lại và muốn bổ sung Christopher Nkunku cho hàng tấn công.
Tham vọng của Bayern Munich là bảo vệ danh hiệu Bundesliga cũng như vô địch Champions League. Vì vậy, nhà vô địch bóng đá Đức cần duy trì đội hình có chiều sâu.
Nkunku – người có kinh nghiệm Bundesliga, đặc biệt là tính linh hoạt giữa nhiều vị trí – nằm trong danh sách ưu tiên chuyển nhượng của đội chủ sân Allianz Arena.
Trong vài tuần nay, có rất nhiều đề nghị gửi đến Chelsea để thảo luận về Nkunku. Bayern Munich có thể là lựa chọn hấp dẫn của cầu thủ người Pháp.
AS Roma liên hệ Sancho
Để chuẩn bị cho tham vọng đua tranh danh hiệu Scudetto mùa 2025/26, AS Roma muốn sớm dứt điểm chuyển nhượng tiền đạo cánh Jadon Sancho.
Các cuộc đàm phán giữa Roma với MU và đại diện của Sancho đang diễn ra khá thuận lợi.
Jadon Sancho vừa từ chối bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, muốn thi đấu ở 5 giải hàng đầu châu Âu. Roma là lựa chọn mà cầu thủ người Anh cảm thấy thích thú.
MU đặt mức giá 20 triệu bảng để cho phép Sancho ra đi. Hai CLB hiện cũng cân nhắc hợp đồng mượn kèm điều khoản bắt buộc mua đứt – giúp Roma giảm gánh nặng tài chính.
Ngoài ra, Roma cũng đang đàm phán Aston Villa về Leon Bailey. Ngôi sao người Jamaica cùng Sancho sẽ trở thành đôi cánh để HLV Gasperini xây dựng đội hình cạnh tranh Serie A.
Tin vắn
- Newcastle vừa tiếp cận Juventus để thảo luận về Dusan Vlahovic – giải pháp thay thế Isak đang nổi loạn đòi sang Liverpool.
- Brentford đạt thỏa thuận với Bournemouth về cầu thủ chạy cánh Dango Ouattara, với giá cố định 37 triệu bảng cùng các điều khoản phụ.
- Tiền vệ Edson Alvarez xác nhận rời West Ham trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa.
- Aston Villa chuẩn bị hoàn tất thương vụ Hector Fort từ Barcelona.
- Nottingham Forest chốt xong James McAtee, chỉ thiếu chữ ký chính thức. Man City nhận 22 triệu bảng, cùng phụ phí có thể lên 30 triệu bảng.
Trong một diễn biến khác, đội của HLV Nuno Santo chuẩn bị đón Arnaud Kalimuendo, tiền đạo người Pháp của Rennes (khoảng 30 triệu euro).
- Inter Milan đang liên hệ với AS Roma về kế hoạch mua tiền vệ người Pháp Manu Kone. Chi phí dự kiến 50 triệu euro.
- Atletico Madrid bắt đầu quá trình đàm phán với Nico Gonzalez và Juventus – nhiều khả năng là hợp đồng mượn kèm mua đứt.
- Tottenham đang xem xét chiêu mộ Lee Kang In
của PSG, nhằm thay thế Son Heung Min khai thác thị trường Hàn Quốc.
MU đã bật đèn xanh cho Hojlund sang AC Milan theo dạng cho mượn, nhưng Fulham vừa liên hệ để chiêu mộ tiền đạo người Đan Mạch.
Lãnh đạo MU tiếp tục thúc đẩy thương vụ Baleba khi họ đưa ra cơ cấu lương với cầu thủ và đề xuất tiền mặt trả trước 80 triệu bảng.
Man City được loan tin chốt xong việc ký Gianluigi Donnarumma, trả lương hơn 12 triệu euro/năm cho đội trưởng tuyển Italia sau khi bất ngờ bị PSG đối xử phũ.
