Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (16/4), bộ phận không khí lạnh cường độ yếu tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, nén rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-26 độ vĩ Bắc.

Dự báo, từ đêm nay đến ngày mai (17/4), do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, với lượng mưa từ 20-40 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Từ ngày 17/4, Bắc Bộ trời chuyển mát.

Hà Nội có thể mưa giông từ đêm nay và sáng mai 17/4. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Ngoài ra, chiều tối và tối nay, khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có giông, với lượng mưa từ 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, đây là giai đoạn chuyển mùa tại các tỉnh miền Bắc, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Do đó, người dân cần đặc biệt đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm mưa giông sau nắng nóng như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước đó, vào khoảng 1h30 ngày 16/4, trên địa bàn xã Bắc Hà, Lào Cai xảy ra trận giông lốc mạnh kèm mưa đá. Trận mưa đá kéo dài khoảng 30-40 phút gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân. Đặc biệt có những viên đá to bằng nửa nắm tay. Trận giông lốc còn khiến 4 người ở xã này bị thương.

Nhiều địa phương có thể xuất hiện mưa đá

Theo TS. Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai, mưa đá sẽ còn tiếp diễn trong đêm nay và ngày mai (17/4) khi không khí lạnh về gặp khối không khí nóng đối lưu từ mặt đất bốc hơi mạnh, kết hợp gió đông nam ẩm nóng vào sâu đất liền vùng trung du và miền núi phía Bắc. Đây là những điều kiện thuận lợi cho mưa đá hình thành.

Theo UBND xã Bắc Hà, mưa đá đêm qua khiến khoảng 370ha cây ăn quả ôn đới đang trong thời kỳ thu hoạch bị rụng quả gần như toàn bộ. Ảnh: TH

Ông Huy nhận định, mưa đá và mưa giông mạnh có nguy cơ xuất hiện cục bộ ở Hà Giang, Lào Cai, Thái Nguyên, Lạng Sơn, phía Tây của Hà Nội, Phú Thọ trong tối nay và sáng mai.

Đáng lưu ý, Hà Nội từ sáng mai sẽ có mưa rào và giông.

Theo ông Huy, khi thấy mây giông kéo đến kèm gió giật mạnh, cảm giác hơi lạnh trong gió, cột mây đục mờ và cao thì nguy cơ sớm có mưa đá.

Nếu người dân đang đi ngoài đường thì nên ghé vào các ngôi nhà kiên cố để tránh trú; đưa ô tô vào nhà xe, hoặc che các tấm vật liệu cứng lên kính xe, rồi phủ bạt bảo vệ kính xe và vỏ xe; không trú mưa dưới cây cổ thụ đề phòng sét đánh.

Đặc biệt, ông Huy cảnh báo người dân không dầm mưa dưới các cơn mưa đầu mùa. Mưa đầu mùa khiến khí methan và lưu huỳnh bốc hơi rất mạnh từ nền đất.