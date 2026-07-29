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Mưa lớn thu hẹp phạm vi, nhiều nơi vẫn có mưa rất to

Chiều 29/7, dự báo viên Nguyễn Hương Lý, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cập nhật diễn biến mưa giông trên cả nước trong 24 giờ tới.

Theo đó, trong đêm qua và sáng nay (29/7), khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, phía Nam cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to, rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Một số địa phương ghi nhận lượng mưa vượt 80mm (từ 7-15h) như Trịnh Tường (Lào Cai) 98.8mm, Hoành Bồ (Quảng Ninh) 103.6mm, Quân Chu (Thái Nguyên) 86.6mm,…

Mưa lớn diện rộng ở miền Bắc giảm dần, nhưng vẫn còn diễn ra cục bộ. Ảnh: Hoàng Minh

Dự báo, đến trưa và chiều nay, mưa có xu hướng giảm rõ rệt. Theo nhận định mới nhất của cơ quan khí tượng, các hệ thống thời tiết gây mưa lớn tại những khu vực trên đã suy yếu nên mưa sẽ tiếp tục giảm thêm.

"Mưa lớn diện rộng hầu như không còn, thay vào đó chỉ xuất hiện cục bộ ở một số nơi", dự báo viên Nguyễn Hương Lý cho biết.

Cụ thể, từ chiều tối và đêm nay, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Trong khi đó, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa vừa và giông, lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa trên 100mm.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong mưa giông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ cũng làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực đồi núi và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.