Ngày 14/12, Công an tỉnh An Giang thông tin vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng liên tỉnh với số lượng lớn.

Lê Chí Hào - mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán, chế tạo vũ khí quân dụng. Ảnh: Công an An Giang

Trước đó, vào khoảng tháng 8, Văn phòng CSĐT Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Tri Tôn phát hiện Lê Chí Hào (19 tuổi, ngụ xã Lương Phi, huyện Tri Tôn) có hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, thu giữ 1 khẩu súng tại nhà đối tượng.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh nhận định, vụ việc của Lê Chí Hào nằm trong đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng, liên quan đến nhiều địa phương.

Hào khai từ khoảng tháng 9/2023 đến khi bị bắt, đối tượng lên mạng xã hội đặt mua 19 khẩu súng mô hình (ZP-5, SKY, súng bút) giá chỉ vài trăm nghìn đồng. Nhận hàng, Hào tháo nòng súng, mua ống inox đặc, mang đến tiệm cơ khí trên địa bàn thuê gia công theo yêu cầu. Sau đó, đối tượng này đem về nhà tự chế tạo, lắp đặt, sửa chữa nòng súng, ổ quay, thành khẩu súng hoàn chỉnh.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an An Giang

Hào sau đó bán lại cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng thông qua mạng xã hội. Mỗi khẩu súng cùng 6 viên đạn dao động từ 4-8 triệu đồng, giao hàng tận nơi qua hình thức chuyển phát nhanh. Đặc biệt, các đối tượng mua súng chỉ biết tên, biệt danh hoặc nickname Facebook (không rõ địa chỉ cụ thể).

Từ lời khai của Hào, một Ban Chuyên án được thành lập, trong đó tập trung xác minh nhân thân, lai lịch của các đối tượng mua súng.

Từ giữa tháng 8 đến đầu tháng 9 vừa qua, Ban Chuyên án đã huy động hàng chục điều tra viên, trinh sát viên từ nhiều đơn vị triệu tập, khám xét khẩn cấp chỗ ở của 30 đối tượng tại các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Long An, Bình Dương và TPHCM.

Qua đó, lực lượng chức năng thu giữ 20 khẩu súng (16 khẩu súng có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng), 132 viên đạn các loại cùng hơn 100gram ma tuý đá.

Đại tá Bùi Tấn Ân - Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT cho biết, phần lớn các đối tượng mua súng của Hào đều có tiền án, tiền sự, nghi vấn tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

“Hoạt động của các đối tượng rất manh động, nếu không kịp thời phát hiện, thu hồi số vũ khí trên sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh các vụ án rất nghiêm trọng”, Đại tá Bùi Tấn Ân nhấn mạnh.

Các đối tượng được bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh. Ảnh: Công an An Giang

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy”; đồng thời khởi tố 29 đối tượng liên quan.

Vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ.

