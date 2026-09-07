Đánh giá xe

LTS: Mới đây, các chuyên gia của The Drive đã đăng tải bài viết đánh giá và đưa ra góc nhìn về mẫu xe SUV hạng sang cỡ nhỏ Lexus NX 350h 2026 dành cho thị trường Mỹ. Đây cũng là mẫu xe đang được phân phối tại Việt Nam. VietNamNet xin chia sẻ lại góc nhìn này qua bài lược dịch để độc giả tham khảo.

Lexus NX là một trong những mẫu SUV hạng sang xuất hiện khá phổ biến trên đường phố. Với những người yêu thích cảm giác lái, việc khách hàng lựa chọn Lexus NX thay vì BMW X3, Mercedes-Benz GLC, Volvo XC60 hay Audi Q5 đôi khi khá khó hiểu.

Lexus NX lại là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu hạng sang Nhật Bản. Ảnh: The Drive

Chiếc Lexus NX 350h F Sport 2026 có thể được xem là một sự trớ trêu thú vị, nhưng dòng xe NX lại là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của hãng. Tuy nhiên, sau một tuần trải nghiệm phiên bản Lexus NX 350h F Sport Handling 2026, đội ngũ đánh giá xe của The Drive đã tìm thấy câu trả lời cho lý do tại sao hơn 76.000 khách hàng đã mua mẫu xe này vào năm ngoái.

Thiết kế thể thao nhưng khá khác biệt

Phiên bản NX 350h F Sport Handling sở hữu diện mạo nổi bật hơn những bản NX thông thường. Xe được trang bị lưới tản nhiệt màu đen bóng, bộ mâm 5 chấu kép kích thước lớn, ghế trước kiểu thể thao F Sport ôm người và nội thất hai tông màu đỏ đen.

Ngoại hình Lexus NX trông hầm hố, thể thao nhưng lại thiên về sự êm ái và tiết kiệm nhiên liệu.

Tuy nhiên, sự kết hợp giữa phong cách thể thao và hệ truyền động hybrid lại tạo ra một sự tương phản nhất định. Lexus NX có ngoại hình khá hầm hố, nhưng khả năng vận hành lại thiên về sự êm ái, tiết kiệm và dễ sử dụng hơn là thể thao.

Lexus NX 350h sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.5L kết hợp với hai mô-tơ điện và hộp số eCVT. Tổng công suất hệ thống đạt 240 mã lực, mô-men xoắn cực đại 366 Nm. Phiên bản được sử dụng để đánh giá được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD.

Sau quãng đường khoảng 655km với nhiều điều kiện vận hành khác nhau, xe đạt mức tiêu thụ trung bình thực tế khoảng 6,9 lít/100 km. Có thể nói, chiếc xe này rất tiết kiệm nhiên liệu. Một chiếc BMW X3, Mercedes-Benz GLC-Class, hay thậm chí là một chiếc Audi Q5, chỉ với động cơ bốn xi-lanh tăng áp, sẽ thú vị hơn khi lái so với Lexus NX. Nhưng không chiếc nào trong số đó tiết kiệm nhiên liệu bằng.

Lexus NX 350h sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.5L kết hợp với hai mô-tơ điện và hộp số eCVT cho tổng công suất 240 mã lực, mô-men xoắn cực đại 366 Nm.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của Lexus NX 350h là chiếc xe này không thực sự nhanh, nhưng mô-men xoắn tức thời từ mô-tơ điện giúp xe phản hồi khá nhanh khi tăng tốc ở tốc độ thấp. Dù vậy, khi tốc độ tăng lên, khả năng tăng tốc không còn ấn tượng.

Hệ thống hybrid cũng tạo ra âm thanh động cơ khá rõ khi người lái đạp ga mạnh, chưa thực sự tương xứng với kỳ vọng về một mẫu xe sang Lexus. Hệ truyền động hybrid này được chia sẻ chung với Toyota RAV4, vốn ưu tiên hiệu quả nhiên liệu hơn cảm giác lái.

Ở tốc độ thấp, động cơ xăng cũng thường xuyên tắt và khởi động lại, Lexus NX có thể vận hành bằng mô-tơ điện trong phần lớn thời gian, đặc biệt khi chạy trong khu dân cư hoặc bãi đỗ xe để tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu.

Nội thất tiện dụng nhưng chưa thật rộng rãi

Không gian hàng ghế trước cũng tạo cảm giác khá chật đối với một mẫu Crossover hạng sang.

Khoang cabin Lexus NX được đánh giá cao ở tính tiện dụng với các nút điều khiển vật lý quen thuộc như núm chỉnh âm lượng hay nút sưởi kính chắn gió. Apple CarPlay không dây hoạt động ổn định, trong khi đế sạc điện thoại không dây được bố trí khá thông minh. Một điểm thú vị là khu vực sạc điện thoại có thể trượt vào, để lộ thêm một ngăn chứa đồ nhỏ bên dưới.

Tuy nhiên, Lexus NX vẫn có những điểm trừ. Với mức giá thử nghiệm 61.655 USD, đã bao gồm 1.295 USD phí vận chuyển, việc ghế phụ phía trước không có hỗ trợ bơm lưng ghế là một thiếu sót khó chấp nhận. Không gian hàng ghế trước cũng tạo cảm giác khá chật đối với một mẫu Crossover hạng sang. Đây là điểm mà những đối thủ như BMW X3 hay Volvo XC60 có lợi thế hơn.

BMW X3 lái hay hơn, Volvo XC60 sang hơn

Nếu đặt Lexus NX 350h cạnh các đối thủ cùng phân khúc, mỗi mẫu xe lại có một thế mạnh riêng. BMW X3 với động cơ 4 xi-lanh tăng áp mang đến cảm giác lái thú vị và khả năng vận hành mạnh mẽ hơn. Trong khi đó, Volvo XC60 nổi bật hơn Lexus NX về độ tinh tế, chất liệu nội thất, độ hoàn thiện và cảm giác sang trọng tổng thể.

Khi xét đến độ tin cậy lâu dài và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Lexus NX lại có lợi thế rõ rệt.

Trong khi đó, Lexus NX không thực sự vượt trội về những yếu tố này, ngay cả phiên bản F Sport cũng chưa thể biến NX thành đối thủ thực sự của BMW X3 về khả năng vận hành. Bù lại, mẫu xe hạng sang Nhật Bản đáp ứng tốt những nhu cầu thực tế hơn như tiết kiệm nhiên liệu, vận hành dễ dàng, độ tin cậy cao và chi phí sử dụng hợp lý trong dài hạn.

Với khách hàng đặt những tiêu chí này lên hàng đầu, Lexus NX 350h là một lựa chọn đáng cân nhắc trong nhóm SUV hạng sang cỡ nhỏ. Điều đó giải thích tại sao Lexus NX không cần phải là chiếc xe thú vị và phấn khích nhất khi ngồi sau vô lăng nhưng vẫn có sức hút lớn và bán chạy trên thị trường.

Thông số kỹ thuật của Lexus NX 350h F Sport Handling

Giá bán (USD) 61.655 Kích thước (mm) 4.690 x 1.865 x 1.660 Chiều dài cơ sở (mm) 2.690 Hệ truyền động I-4 2.5L + 2 mô-tơ điện Hộp số Vô cấp eCVT Hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD Công suất (mã lực) 240 Mô-men xoắn (Nm) 366 Nm Trọng lượng (kg) 1.740 Khoang hành lý (lít) 643 (đủ 2 hàng ghế) và 1.328 (gập hàng ghế sau) Mức tiêu thụ (L/100km) 5,74 (đô thị)

6,36 (cao tốc)

6,03 (hỗn hợp)

Theo The Drive

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