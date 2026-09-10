Động cơ đốt trong vốn không được thiết kế để hoạt động dưới nước, nhưng Horse Powertrain - một công ty liên doanh sản xuất hệ truyền động giữa Renault và Geely đang tạo ra ngoại lệ với động cơ B20 mới. Bộ truyền động này được phát triển cho các mẫu SUV hybrid chạy địa hình và có thể tiếp tục hoạt động khi xe lội nước sâu tới 1,1 mét.

Động cơ tăng áp mới của liên doanh Renault và Geely sẽ cho phép các dòng xe năng lượng mới lội nước sâu tới 1,1 mét. Ảnh minh họa do AI tạo sinh

B20 là động cơ xăng 4 xi-lanh 2.0L tăng áp được thiết kế đặc biệt cho xe hybrid (HEV), hybrid sạc điện (PHEV) và xe điện có mở rộng phạm vi hoạt động (EREV). Tùy cấu hình, động cơ cho công suất dao động từ 188-248 mã lực, mô-men xoắn 300-380 Nm, trong khi trọng lượng của động cơ chỉ khoảng 130kg.

Điểm đặc biệt nhất nằm ở khả năng chống nước đạt chuẩn IPX8. Horse Powertrain trang bị cho B20 hệ thống linh kiện điện và cảm biến được bịt kín, cùng lớp làm kín chuyên dụng giữa động cơ và hộp số.

Khi phát hiện xe đang ở dưới nước, hệ thống điều khiển có thể tự động điều chỉnh phản ứng chân ga hoặc giới hạn công suất tùy điều kiện vận hành. Giải pháp này nhằm duy trì khả năng hoạt động của động cơ trong những tình huống lội nước sâu.

Không chỉ chống nước, B20 còn được thiết kế cho địa hình khắc nghiệt. Horse Powertrain cho biết động cơ có thể vận hành trên độ dốc 100%, tương đương góc dốc khoảng 45 độ, loại độ dốc mà chỉ những chiếc SUV sản xuất hàng loạt cực đỉnh mới có thể chinh phục được.

Về công nghệ, động cơ B20 sử dụng chu trình Miller nhằm giữ cho van nạp mở khi bắt đầu kỳ nén, phun nhiên liệu trực tiếp, piston thiết kế đặc biệt và cửa nạp tạo xoáy cao. Nhờ đó, Horse Powertrain công bố hiệu suất nhiệt tối đa 48,4%, nhỉnh hơn so với con số 40% của động cơ chu trình Miller trên Toyota Prius và cao hơn đáng kể khoảng 25-30% so với hầu hết các động cơ đốt trong thông thường.

Động cơ còn được trang bị hệ thống làm mát kép chủ động nhằm kiểm soát nhiệt độ khi xe leo dốc trong thời gian dài hoặc hoạt động ở tải cao.

Động cơ B20 hiện đang được trang bị trên mẫu Geely Galaxy Cruiser 700 dành cho thị trường Trung Quốc. Ảnh: Geely

Hiện tại, động cơ B20 không chỉ dừng ở mức thử nghiệm. Động cơ này đã được giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh hồi đầu năm nay và xuất hiện trên Geely Galaxy Cruiser 700 tại Trung Quốc. Trên mẫu SUV này, B20 kết hợp với hệ thống hybrid sạc điện và hộp số hybrid 3 cấp của Horse Powertrain.

Theo Carscoops

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