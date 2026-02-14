Áp lực vô hình

Những ngày cuối năm, trong căn nhà nhỏ của chị Nguyễn Thị Ngọ (sinh năm 1990) và anh Trần Văn Nho (sinh năm 1987) ở Ninh Bình, không khí khác lạ hẳn, rộn rã tiếng cười. Sau gần một thập kỷ chờ đợi, anh chị lần đầu được đón Tết cùng đứa con mà hai vợ chồng đã khát khao suốt 8 năm trời.

Kết hôn năm 2017, hai vợ chồng bắt đầu cuộc sống hôn nhân với nhiều lo toan. Thu nhập của hai người cùng làm công nhân eo hẹp nên họ phải chi tiêu tằn tiện từng đồng. Nhưng điều khiến họ day dứt nhất không phải cơm áo, gạo tiền mà là mong ước có một đứa con. Những năm đầu, anh chị vẫn tin “con cái là lộc trời”, cứ chờ rồi sẽ đến. Thế nhưng thời gian trôi qua, tin vui vẫn bặt vô âm tín.

Mỗi dịp Tết, khi họ hàng quây quần, câu hỏi “Bao giờ có cháu?” lại vang lên. Những lời hỏi han tưởng chừng quan tâm ấy dần trở thành áp lực đè nặng.

Gần 1 thập kỷ sợ Tết, năm nay vợ chồng chị Ngọ đón mùa xuân đặc biệt. Ảnh: Thanh Tâm.

“Tết với người khác là sum vầy còn với vợ chồng tôi khi đó là nỗi sợ, áp lực, chỉ muốn trốn đi đâu thật xa. Có lúc, tôi ước thời gian cứ thế trôi đi, không cần Tết”, chị nói.

Khi đi khám, kết quả cho thấy anh Nho bị tinh trùng yếu khiến việc mang thai tự nhiên gặp khó khăn. Bác sĩ tư vấn hai người có thể tiếp tục theo dõi thêm, song nhiều năm sau đó, hy vọng vẫn mong manh.

Hai vợ chồng cùng làm công nhân, mỗi chu kỳ điều trị là một khoản tiền khổng lồ. Chị Ngọ tìm hy vọng từ uống thuốc nam, thuốc bắc, nghe ai mách ở đâu có thầy giỏi là bắt xe tìm đến, thậm chí vào tận TPHCM nhưng mọi nỗ lực vẫn chưa mang lại kết quả.

8 lần chuyển phôi

Năm 2022, khi đã tích góp được một phần chi phí và vay mượn thêm người thân, họ làm IVF (thụ tinh trong ống nghiệm). Trong hai năm 2022-2023, chị Ngọ trải qua 6 lần chuyển phôi. Có lần đậu thai nhưng không giữ được, có lần thai sinh hóa, có lần thất bại ngay từ đầu. Mỗi lần là một hy vọng được thắp lên rồi vụt tắt. Song song với đó là những ca phẫu thuật vì ứ dịch vòi tử cung, cắt polyp, cắt vách ngăn buồng tử cung. Thể xác đau đớn, tinh thần cũng nhiều lần chạm đáy.

Nợ nần chồng chất, áp lực tâm lý đè nặng khiến hai vợ chồng nghĩ đến chuyện dừng lại. May mắn mỉm cười khi họ là một trong 10 gia đình được nhận gói hỗ trợ 100% chi phí IVF năm 2024. Không chỉ là sự hỗ trợ tài chính, đó còn là điểm tựa tinh thần để họ tiếp tục nuôi hy vọng.

Tháng 7/2024, hành trình IVF lần hai bắt đầu. Lần chuyển phôi thứ 7 có kết quả tốt nhưng đến tuần thứ 7 thì thai ngừng phát triển.

Tháng 3/2025, chị Ngọ chuyển phôi thứ 8. Thai kỳ nhiều lần ra máu, chị Ngọ mắc tiểu đường thai kỳ và nguy cơ tiền sản giật cao, từng mốc siêu âm, từng nhịp tim thai vang lên là từng lần hai vợ chồng nín thở chờ đợi.

Tháng 11/2025, bé Trần Ngọc Diệu Anh chào đời khỏe mạnh, khép lại hành trình gần một thập kỷ đầy nước mắt của cha mẹ.

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, trong căn nhà nhỏ của chị Ngọ, mâm cơm giản dị nhưng ấm áp hơn bao giờ hết. Không còn những cái Tết lặng lẽ, không còn nỗi sợ câu hỏi họ hàng. Thay vào đó là tiếng trẻ thơ khóc cười, là những đêm ru con và ánh mắt rạng rỡ của người làm cha, làm mẹ.

Sau 8 năm chờ đợi, hành trình tìm con của chị Ngọ - anh Nho đã khép lại nhưng hành trình làm cha mẹ mới chỉ bắt đầu. Với hai vợ chồng, mùa xuân này không chỉ là thời khắc chuyển giao năm mới mà là mùa xuân đầu tiên thực sự của họ khi có tiếng khóc trẻ thơ và niềm hạnh phúc trọn vẹn sau gần một thập kỷ “sợ Tết”.

