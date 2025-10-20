Theo The Hill, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/10 đã công khai chỉ trích Tổng thống Colombia Gustavo Petro, cáo buộc ông này là "trùm ma túy bất hợp pháp".

"Tổng thống Petro của là 'trùm ma túy bất hợp pháp', ông ta đang khuyến khích sản xuất ma túy ồ ạt, trên các cánh đồng lớn và nhỏ, khắp mọi nơi ở Columbia. Số lượng ma túy này sau đó sẽ được tuồn vào Mỹ, gây ra chết chóc, tàn phá và hỗn loạn. Ma túy đã trở thành ngành kinh doanh lớn nhất ở Colombia và ông Petro không làm gì để ngăn chặn điều đó, bất chấp các khoản thanh toán và trợ cấp quy mô lớn từ Mỹ", ông Trump gay gắt.

Tổng thống Trump tuyên bố rằng Mỹ sẽ cắt đứt toàn bộ viện trợ với Colombia, đồng thời cảnh báo ông Petro nên loại bỏ các 'cánh đồng chết người', hoặc Washington sẽ làm điều đó. "Mỹ sẽ không nương tay", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Colombia Gustavo Petro. Ảnh: CNN

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi ông Petro cáo buộc Mỹ "phạm tội giết người" trong vụ không kích hồi tháng 9 nhằm vào những mục tiêu mà Washington mô tả là "các phần tử khủng bố ma túy".

"Mỹ đã sát hại một người vô tội và xâm phạm lãnh hải của chúng tôi. Ngư dân Alejandro Carranza không hề liên quan đến buôn bán ma túy, công việc hàng ngày của ông ấy là đánh cá. Chiếc thuyền của Carranza khi đó đang trôi dạt, và đã bật tín hiệu cầu cứu do hỏng động cơ. Chúng tôi muốn một lời giải thích từ chính phủ Mỹ", ông Petro cho biết.

Giới quan sát nhận định, cuộc tranh cãi mới nhất giữa hai nhà lãnh đạo đã phản ánh căng thẳng đang gia tăng trong khu vực. Vài tháng trở lại đây, Washington đã triển khai quân đội quy mô lớn ở vùng Caribe nhằm trấn áp tội phạm may túy, bất chấp phản đối từ các quốc gia Mỹ Latin.

Cách đây 1 ngày, Tổng thống Trump đã chia sẻ một đoạn video ghi lại cảnh quân đội Mỹ tấn công một con tàu ở vùng biển Caribe bị cáo buộc buôn lậu một lượng lớn fentanyl và các loại ma túy bất hợp pháp khác.

"Có 4 nghi phạm buôn ma túy trên tàu, 2 kẻ trong số này đã bị bắn hạ. 2 nghi phạm còn sống sót đang bị dẫn giải về quê nhà Ecuador và Colombia để giam giữ và truy tố”, ông Trump thông tin.