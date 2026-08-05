Theo Iran International, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 4/8 đã bác bỏ các thông tin của đài CNN cho rằng kho dự trữ tên lửa của Mỹ đang cạn kiệt vì xung đột Iran.

"Tiêu đề của CNN là không đúng sự thật. Thật đáng xấu hổ, chúng ta đang có quá nhiều hãng truyền thông 'tin giả'", ông Hegseth viết trên X, kèm theo ảnh chụp màn hình về bản tin của CNN.

Cũng liên quan đến vấn đề này, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) khẳng định Lầu Năm Góc hoàn toàn có thể bổ sung cho khu vực Trung Đông bằng cách điều chuyển tên lửa từ các kho quân sự ở nhiều khu vực khác trên thế giới.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: NYT

Trước đó, nguồn tin của CNN cho biết quân đội Mỹ đã tiêu hao gần 80% số tên lửa đánh chặn của hệ thống phòng không THAAD, trong bối cảnh các chỉ huy quân sự cấp cao cảnh báo kho dự trữ đạn dược của Lầu Năm Góc đang ở mức "thấp đến nguy hiểm".

Theo ước tính của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), trước khi xảy ra xung đột với Iran, Mỹ sở hữu khoảng 2.200 tên lửa Patriot thuộc hai biến thể hiện đại nhất và khoảng 452 tên lửa đánh chặn THAAD. Tuy nhiên, báo cáo của CNN tiết lộ rằng Lầu Năm Góc hiện chỉ còn khoảng 20% số tên lửa THAAD và 50% tên lửa Patriot.

Trong khi đó, truyền thông Anh nhận định rằng số lượng tên lửa tấn công đất đối đất của Lục quân Mỹ, đặc biệt là Army Tactical Missile Systems (ATACMS) và Precision Strike Missile (PrSM), hiện đã giảm mạnh sau thời gian dài được sử dụng với cường độ cao.

Theo giới quan sát, việc kho tên lửa chính xác tầm xa suy giảm nhanh chóng sẽ ảnh hưởng đến các lựa chọn quân sự của Tổng thống Donald Trump nếu Washington quyết định nối lại chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran. Thay vì sử dụng tên lửa tầm xa từ khoảng cách an toàn, Mỹ có thể phải tăng cường các chiến dịch không kích bằng máy bay chiến đấu, vốn là phương án tiềm ẩn nhiều rủi ro khi đối phương còn duy trì năng lực phòng không.