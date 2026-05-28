Đài CBS ngày 28/5 đưa tin Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và CIA mới đây đã ra tuyên bố chung về việc bắt giữ ông David Rush, người từng giữ vị trí quản lý cấp cao tại CIA.

"Vụ bắt giữ được thực hiện sau khi CIA chuyển hồ sơ sang cơ quan liên bang. Ông Rush trước đó là đối tượng trong một cuộc điều tra nội bộ. Chúng tôi cam kết làm rõ sự thật, bảo đảm trách nhiệm giải trình và thực thi công lý theo đúng pháp luật", thông cáo của FBI và CIA cho biết.

Theo truyền thông Mỹ, ông Rush ban đầu bị điều tra với cáo buộc khai man lý lịch học vấn và quân ngũ. Tuy vậy, khi tiến hành khám xét nhà riêng của ông vào tuần trước, cơ quan chức năng đã thu giữ được 303 thỏi vàng có tổng giá trị khoảng 40 triệu USD, 2 triệu USD tiền mặt và 35 đồng hồ xa xỉ.

Một cựu quan chức CIA bị cáo buộc biển thủ 303 thỏi vàng. Ảnh: NBC

"Báo cáo điều tra ban đầu cho thấy ông Rush đã nhiều lần đề nghị cấp kinh phí, bao gồm ngoại tệ và lượng vàng trị giá hàng chục triệu USD trong thời gian từ tháng 11/2025 đến tháng 3/2026. Chúng tôi có đủ căn cứ để kết luận rằng ông Rush đã cố tình biển thủ, lấy cắp hoặc chuyển đổi tài sản có giá trị của Mỹ để phục vụ cho mục đích cá nhân. Ngoài ra, ông này cũng bị cáo buộc đã nói dối các nhà tuyển dụng về lý lịch của mình trong suốt gần 20 năm", một quan chức FBI thông tin.

Theo truyền thông Mỹ, ông Rush đã 3 lần nộp đơn xin làm việc cho chính phủ. Trong đơn đầu tiên, ông này nói mình tốt nghiệp Đại học Clemson năm 2000. Lần thứ hai ông này nói mình tốt nghiệp Học viện Bách khoa Rensselaer và lần thứ ba bổ sung thêm chứng chỉ thử nghiệm máy bay từ Trường Phi công thử nghiệm của Hải quân Mỹ. Ông Rush thậm chí còn nói với các nhà tuyển dụng rằng ông là một phi công của hải quân, nhưng toàn bộ những thông tin này đều không đúng sự thật.

Vụ việc trên đã làm dấy lên những nghi ngờ đối với quy trình thẩm tra an ninh của chính phủ liên bang, vốn nhằm bảo đảm các sĩ quan tình báo hoặc nhân viên chính phủ khác không phản bội lòng tin của công chúng hoặc làm gián điệp cho nước ngoài. Ở thời điểm hiện tại, Cơ quan Phản gián và An ninh quốc phòng Mỹ (DCSA) là đơn vị giám sát chương trình kiểm tra lý lịch này.