Theo hãng tin RT, tuyên bố của bà Zakharova được đưa ra sau khi CNN đưa tin Lầu Năm Góc đã chấp nhận đề xuất của Nhà Trắng về việc cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine, bởi động thái này sẽ không làm cạn kiệt kho dự trữ vũ khí của Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã từ chối chuyển Tomahawk, loại vũ khí có thể giúp quân đội Ukraine tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Tomahawk là tên lửa hành trình tầm xa cận âm, được thiết kế để tấn công chính xác các mục tiêu trên bộ. Tên lửa có tầm hoạt động từ 1.600 - 2.500km.

Ukraine vẫn hy vọng nhận được tên lửa tầm xa Tomahawk từ Mỹ. Ảnh: Creative Commons

“Theo tình hình hiện tại và những năm trước cho thấy, rõ ràng việc quân sự hóa và chuyển giao vũ khí sẽ không dẫn đến giải pháp hòa bình. Động thái này còn mâu thuẫn với những lời hứa trong chiến dịch tranh cử của chính quyền Mỹ hiện tại”, bà Zakharova nói hôm 1/11.

Lâu nay ông Trump đã hứa sẽ làm trung gian chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, đồng thời khôi phục các cuộc đàm phán trực tiếp với Moscow vào đầu năm nay. Tuy nhiên, hiện chưa có đột phá nào được ghi nhận trong hội nghị thượng đỉnh hiếm hoi giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska hồi tháng 8, hoặc trong các cuộc đàm phán Nga - Ukraine ở Istanbul.

Mới đây, ông Trump đã hủy bỏ họp bàn với ông Putin tại thủ đô Budapest của Hungary, và áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động thương mại dầu mỏ của Nga. Ông chủ Nhà Trắng cũng đã từ chối lời đề nghị của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc được cung cấp tên lửa Tomahawk. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, quân đội Ukraine sẽ phải trải qua khóa huấn luyện chuyên sâu để vận hành tên lửa này.

Hồi tháng 10, Tổng thống Putin cảnh báo ông sẽ coi việc chuyển giao tên lửa Tomahawk của Mỹ cho Ukraine là hành động leo thang căng thẳng, và đe dọa sẽ có "phản ứng rất mạnh mẽ".