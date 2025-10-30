Theo tờ Newsweek, John Feeley, cựu Đại sứ Mỹ tại Panama đã đưa ra nhận định trên.

Trong gần 2 tháng qua, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã triển khai chiến dịch chống nạn buôn lậu ma túy vào xứ sở cờ hoa bằng cách thực hiện hàng loạt cuộc không kích vào ít nhất 14 tàu ở phía nam vùng biển Caribe và Thái Bình Dương. Tổng cộng 61 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công này.

Tàu khu trục USS Barry phóng tên lửa hành trình Tomahawk. Ảnh: Hải quân Mỹ

Washington còn tăng cường đáng kể sự hiện diện quân sự ở phía nam Caribe bằng cách triển khai quân đội, máy bay, chiến hạm và một tàu ngầm tấn công nhanh chạy bằng năng lượng hạt nhân đến khu vực.

Đặc biệt, USS Gerald Ford, tàu sân bay lớn nhất của Hải quân Mỹ cũng được cử tới Caribe cùng với nhiều máy bay và tàu chiến hộ tống. Các máy bay ném bom của Mỹ từng nhiều lần bay gần bờ biển Venezuela trong những tuần gần đây.

Giới quan sát cho rằng, màn phô diễn sức mạnh quân sự của Mỹ nhằm gửi thông điệp tới Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Trong khi đó, ông Maduro đã phủ nhận mọi cáo buộc của chính quyền Trump rằng ông tham gia điều hành các băng đảng "khủng bố ma túy" cũng như tuồn cocaine và fentanyl vào nước Mỹ. Theo ông Maduro, Mỹ đang tìm cách lật đổ mình. Nhà lãnh đạo Venezuela đồng thời khẳng định, quân đội nước này đã sẵn sàng đối mặt với một cuộc tấn công tiềm tàng.

Đáng nói, ông Trump cũng đã đưa ra tuyên bố về khả năng triển khai chiến dịch tấn công vào lãnh thổ Venezuela. Tuần trước, hãng tin CNN dẫn lời 3 quan chức Mỹ giấu tên cho hay, ông Trump đang cân nhắc kế hoạch nhắm vào các cơ sở sản xuất cocaine và các đường dây buôn lậu chất gây nghiện bên trong Venezuela.

Hiện chưa rõ ông Trump có hiện thực hóa ý định tấn công Venezuela hay không. Song, hôm 15/10, Tổng thống Mỹ xác nhận đã cho phép Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) hoạt động bí mật trong lãnh thổ Venezuela. Tuy nhiên, ông Trump từ chối trả lời câu hỏi liệu CIA có được phép "hạ bệ Tổng thống Venezuela Maduro" hay không.

Tomahawk là tên lửa hành trình do tập đoàn quốc phòng Raytheon của Mỹ sản xuất. Tên lửa được thiết kế để tấn công các mục tiêu có giá trị cao. Với tầm bắn tối đa khoảng 2.500km, Tomahawk có thể được phóng từ tàu ngầm hoặc tàu mặt nước.

Trong khi đó, kho vũ khí phòng không của Venezuela chủ yếu do Nga cung cấp như S-300 lại khó có thể sánh được với tên lửa Tomahawk trong trường hợp Venezuela bị Mỹ tấn công.

Ngoài việc phóng tên lửa Tomahawk, Joe Sestak, Chuẩn đô đốc Hải quân Mỹ đã nghỉ hưu cho rằng, một giải pháp thay thế là Mỹ sử dụng AMRAAM, vũ khí phóng từ trên không ngoài tầm nhìn.

Robert Kelly, cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách phòng chống ma túy tin, ông Trump còn có thể điều động các lực lượng đặc nhiệm như SEAL hoặc triển khai tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào những mục tiêu trong lãnh thổ Venezuela.