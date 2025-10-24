Theo hãng tin RT, hôm 23/10, phát biểu với các nhà báo sau cuộc họp tại Moscow, ông Putin nhấn mạnh việc sử dụng tên lửa Tomahawk do Mỹ sản xuất để tấn công lãnh thổ Nga sẽ dẫn tới phản ứng mạnh mẽ.

"Đây là một nỗ lực leo thang. Nếu những vũ khí như vậy được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga, phản ứng sẽ rất nghiêm trọng, nếu không muốn nói là gây choáng váng. Hãy để họ suy nghĩ về điều đó”, Tổng thống Putin cho hay.

Quân đội Nga triển khai nhiệm vụ trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ảnh: TASS

Trong cuộc gặp tại Nhà Trắng vào tuần trước với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho đã nêu vấn đề mua tên lửa Tomahawk. Theo Axios, yêu cầu này đã bị từ chối, song giới chức Mỹ cho biết đề xuất của Ukraine vẫn đang được xem xét, và ông Trump ​​sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng.

Hôm 22/10, trong cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng, ông Trump nhấn mạnh tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk có tầm bắn tối đa khoảng 2.500km đòi hỏi phải được huấn luyện lâu dài, và phức tạp để vận hành.

Bình luận về khả năng Mỹ chuyển giao Tomahawk cho Ukraine, ông Putin khẳng định "đây sẽ là sự leo thang. Và là một nỗ lực leo thang căng thẳng”.

"Nếu lãnh thổ Nga bị tấn công bằng vũ khí như vậy, phản ứng sẽ rất nghiêm trọng nếu không muốn nói là áp đảo hoàn toàn", ông Putin cho rằng, các nhà lãnh đạo phương Tây cần "suy nghĩ về điều đó".

Thời gian qua, Moscow nhiều lần cảnh báo việc chuyển giao tên lửa Tomahawk sẽ không ảnh hưởng đến diễn biến của cuộc xung đột Nga - Ukraine, nhưng sẽ làm giảm triển vọng hòa bình, và giáng một đòn mạnh vào quan hệ Nga – Mỹ.

Sau cuộc điện đàm với ông Putin vào tuần trước, Tổng thống Trump cho hay sẽ "không dễ dàng" để Mỹ cung cấp Tomahawk cho Kiev, và khẳng định Washington không nên làm cạn kiệt kho vũ khí của mình vì Ukraine.