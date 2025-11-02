Theo tờ Kyiv Post, chương trình này là một phần trong chiến lược dài hạn của Ukraine nhằm hiện đại hóa lực lượng không quân và tăng cường an ninh quốc gia.

"Chúng tôi đang tiến hành các cuộc đàm phán song song với Thụy Điển, Pháp và Mỹ. Mục tiêu là sở hữu một phi đội gồm 250 máy bay mới. Đây là tương lai của chúng tôi", ông Zelensky nói trong cuộc họp báo hồi đầu tuần.

Tổng thống Zelensky nói thêm, việc lựa chọn các tiêm kích F-16, Gripen và Rafale dựa trên kinh nghiệm của các phi công Ukraine và năng lực quân sự của Nga.

Chiến đấu cơ JAS39 Gripen của Thụy Điển. Ảnh: Saab

Saab JAS39 Gripen E của Thụy Điển

Máy bay Gripen do Thụy Điển phát triển hiện là ưu tiên hàng đầu của Ukraine. Ông Zelensky cho hay, máy bay này có chi phí bảo trì thấp hơn và phi công có thể được huấn luyện sử dụng trong khoảng 6 tháng. Ngoài ra, máy bay có thể cất cánh và hạ cánh trên đường bộ. Đặc biệt, Gripen tương thích với hầu hết các loại vũ khí mà Ukraine đang sử dụng.

Tổng thống Ukraine cũng công bố một thỏa thuận sơ bộ với Thụy Điển về việc mua 150 chiếc Saab JAS39 Gripen. Ông Zelensky nhấn mạnh, “đây là một chặng đường dài, nhưng là một lựa chọn rất tốt”.

Cụ thể, vào ngày 22/10, Kiev và Stockholm đã ký thỏa thuận thư để tập đoàn Saab AB của Thụy Điển bán 100 - 150 chiến đấu Gripen E thế hệ mới nhất cho Ukraine trong vòng 10 - 15 năm tới. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson thông báo đây là một thỏa thuận "dài hạn" và việc giao hàng có thể bắt đầu trong khoảng 3 năm.

Ngay sau khi hai nước ký kết thỏa thuận, một số nguồn tin cho hay, hãng Saab AB đang xem xét việc mở một nhà máy lắp ráp tại Ukraine phục vụ sản xuất máy bay Gripen.

Tờ Financial Times (FT) dẫn lời Giám đốc điều hành Saab Micael Johansson cho biết, tập đoàn đang có kế hoạch mở rộng sản xuất tại Brazil và có thể ở Canada và những nơi khác tại châu Âu cùng với ở Ukraine để đáp ứng số lượng máy bay dự kiến.

"Điều này không dễ dàng khi cuộc xung đột vẫn đang diễn ra, nhưng sẽ rất tuyệt nếu ít nhất có cở sở để lắp ráp và thử nghiệm cuối cùng cũng như sản xuất một phần các chiến đấu cơ tại Ukraine", ông Johansson nói.

Tiêm kích Rafale của Pháp. Ảnh: Dassault Aviation

Dassault Rafale của Pháp

Tờ Defense Blog đưa tin, Tổng thống Ukraine đang tích cực đàm phán với Pháp về khả năng mua tiêm kích Dassault Rafale.

Rafale hiện là chiến đấu cơ đa năng thế hệ thứ 4 tiên tiến nhất của Pháp và vẫn chưa chính thức được phê duyệt để chuyển giao cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Pháp nhấn mạnh, Rafale vẫn được ưu tiên trang bị cho quân đội nước này.

Hiện tại, Pháp đã cung cấp các máy bay Mirage 2000-5F để cải thiện sức mạnh cho Không quân Ukraine. Tổng thống Zelensky xác nhận, một lô Mirage 2000-5F mới dự kiến ​​sẽ sớm được chuyển giao cùng các tên lửa không đối không bổ sung.

Tiêm kích F-16. Ảnh: Không quân Mỹ

F-16 trở thành xương sống của Không quân Ukraine

Một khi Bỉ chuyển giao 30 tiêm kích F-16 như đã hứa cho Không quân Ukraine, Kiev sẽ có một phi đội khoảng 86 chiếc F-16AM một chỗ ngồi và F-16BM hai chỗ ngồi.

Trước đó, Bỉ đã đặt hàng 34 chiếc F-35A do Mỹ sản xuất vào năm 2018 để thay thế phi đội F-16 của nước này và sau đó quyết định tăng đơn đặt hàng lên 45 chiếc.

Sau khi tiếp nhận các máy bay F-35A, Bỉ sẽ thay thế dần cho dàn chiến đấu cơ F-16 AM/BM để chuyển giao cho Ukraine. Chính phủ Bỉ từng nhiều lần tuyên bố thời điểm chuyển giao F-16 cho Ukraine phụ thuộc vào việc Không quân Bỉ có nhận được máy bay F-35 mới hay không.

Được biết, các máy bay F-16 của Bỉ trước khi chuyển cho Ukraine cũng đã trải qua những nâng cấp đáng kể đối với hệ thống tác chiến điện tử (EW). Thậm chí, trong kế hoạch dài hạn, Không quân Ukraine có thể mua các tiêm kích F-35 Lightning II thế hệ thứ 5 để nâng cấp năng lực.

Theo ông Zelensky, việc sử dụng các nền tảng hàng không mới sẽ cho phép Ukraine bảo vệ bầu trời hiệu quả hơn và tích hợp ngành công nghiệp quốc phòng nước này với các tiêu chuẩn công nghệ phương Tây.