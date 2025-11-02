Thủ tướng Ukraine Yulia Sviridenko. Ảnh: Instagram nhân vật

Theo hãng tin RIA Novosti, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã ký sửa đổi danh sách các cá nhân phải chịu các biện pháp hạn chế kinh tế của Moscow. Danh sách ban đầu đã được phê duyệt theo một sắc lệnh vào ngày 1/11/2018.

Danh sách mới được bổ sung có tên của nữ thủ tướng Ukraine, với tên đầy đủ là Sviridenko Yulia Anatolyevna, ngày sinh 25/12/1985, nơi sinh là thành phố Chernihiv thuộc vùng Chernihiv của Ukraine.

Truyền thông địa phương cũng đưa tin về việc Ukraine đang chuẩn bị áp gói trừng phạt trả đũa mới với Nga. Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, lệnh trừng phạt mới sẽ tập trung hạn chế các tổ hợp công nghiệp - quân sự và các hoạt động truyền thông của Nga. Các sắc lệnh liên quan sẽ sớm được phê chuẩn.

Ukraine tấn công mục tiêu gần Moscow

Tờ Kyiv Independent dẫn tin từ Cơ quan tình báo quân sự của Ukraine (HUR) cho biết, các lực lượng nước này đã tấn công một đường ống dẫn nhiên liệu quân sự quan trọng ở gần thủ đô Moscow của Nga vào ngày 31/10. Vụ tấn công đã vô hiệu hóa tuyến đường tiếp tế quan trọng mà Nga sử dụng.

Theo HUR, cuộc tấn công nhắm vào đường ống Koltsevoy, một tuyến đường vận chuyển nhiên liệu dài 400km được sử dụng để cung cấp xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay cho lực lượng vũ trang Nga từ các nhà máy lọc dầu ở Ryazan, Nizhny Novgorod và Moscow.

Chiến dịch này được cho là đã phá hủy đồng thời cả 3 đường ống dẫn nhiên liệu chính của hệ thống gần quận Ramensky, phía đông nam Moscow. HUR cho biết, mặc dù Nga có lưới chống máy bay không người lái (UAV) và lực lượng an ninh vũ trang tại chỗ nhưng quân Ukraine đã vô hiệu hóa cơ sở hạ tầng đường ống trên.

HUR cho hay, đường ống trên của Nga có khả năng vận chuyển tới hàng triệu tấn nhiên liệu mỗi năm. Do đó, cuộc tấn công là đòn giáng nghiêm trọng vào hoạt động hậu cần quân sự của Nga.