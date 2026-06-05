Theo Al Jazeera, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 4/6 đã có cuộc gặp với người đồng cấp Kuwait Sheikh Jarrah Jaber al-Ahmad al-Sabah tại thủ đô Washington DC.

Trong cuộc gặp, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ đã tái khẳng định cam kết của Washington đối với an ninh của Kuwait, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và khôi phục quyền tự do hàng hải qua eo biển Hormuz.

"Chúng tôi kịch liệt lên án các cuộc tấn công vô lý và không thể chấp nhận được của Iran nhằm vào sân bay quốc tế Kuwait và các khu vực khác. Mỹ cam kết bảo vệ an ninh cho Kuwait và tất cả các đối tác tại vùng Vịnh. Chúng tôi cũng thống nhất về tầm nhìn chung đối với một eo biển Hormuz tự do", ông Rubio cho biết.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (phải) và Ngoại trưởng Kuwait Sheikh Jarrah Jaber al-Ahmad al-Sabah. Ảnh: X/@SecRubio

Hồi đầu tuần này, Iran đã phóng tên lửa và UAV nhằm vào sân bay quốc tế Kuwait, khiến 1 người thiệt mạng và 63 người bị thương. Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công một căn cứ của Mỹ ở Kuwait và trụ sở Hạm đội 5 của Mỹ ở Bahrain. Mục tiêu là nhằm trả đũa việc Mỹ tấn công tháp liên lạc của IRGC trên đảo Qeshm vào đêm 2/6.

Cùng ngày 4/6, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cảnh báo công dân Mỹ ở Trung Đông phải cẩn trọng, thường xuyên theo dõi tin tức để cập nhật các diễn biến mới nhất, vì môi trường an ninh vẫn còn phức tạp và có thể thay đổi nhanh chóng nếu căng thẳng leo thang.

Iran thu phí dịch vụ ở eo biển Hormuz

Theo WANA, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi ngày 4/6 thông báo rằng Tehran sẽ áp dụng "phí dịch vụ" để đảm bảo an ninh cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, thay vì thu phí quá cảnh như kế hoạch trước đó.

"Phí dịch vụ sẽ dùng để chi trả cho hoạt động hỗ trợ hàng hải, tìm kiếm và cứu nạn, dịch vụ an ninh và dịch vụ dọn dẹp môi trường. Eo biển Hormuz nằm trong vùng lãnh hải của Iran và Oman, nên chúng tôi hoàn toàn có thể khẳng định chủ quyền với tuyến hàng hải này theo luật biển quốc tế", ông Gharibabadi cho biết.