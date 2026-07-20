Theo TASS, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 20/7 thông báo rằng hiện chưa có kế hoạch cụ thể nào cho cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Tuy vậy, chủ nhân Điện Kremlin sẵn sàng tiến hành các cuộc tiếp xúc khi cần thiết.

"Hiện chưa có thỏa thuận cụ thể nào cho cuộc điện đàm như vậy. Do đó, chúng tôi không thể nói bất cứ điều gì rõ ràng vào thời điểm này. Nhưng, tất nhiên, Tổng thống Putin luôn sẵn sàng cho những liên lạc như vậy", ông Peskov cho biết.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Trước đó, nguồn tin của TASS tiết lộ rằng cuộc tiếp xúc quốc tế đầu tiên của lãnh tụ Mojtaba Khamenei có thể là một cuộc điện đàm hoặc một cuộc gặp với Tổng thống Putin. Ngoài ra, ông Mojtaba Khamenei sẽ không xuất hiện công khai trước công chúng cho tới khu cuộc xung đột với Mỹ chấm dứt.

Ông Mojtaba Khamenei trở thành lãnh tụ tối cao của Iran sau khi cha ông, cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, qua đời trong cuộc tấn công tên lửa của Mỹ và Israel nhắm vào Tehran ngày 28/2. Kể từ khi đảm nhận cương vị mới, ông Mojtaba Khamenei vẫn chưa xuất hiện trước công chúng, mà chỉ gửi thông điệp tới người dân Iran thông qua các tuyên bố bằng văn bản.

Trong bình luận của mình, quan chức Điện Kremlin cũng hoan nghênh việc tổ chức một cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio. "Chúng tôi luôn chào đón các cuộc tiếp xúc ở cấp độ ngoại trưởng", ông Peskov nói.

Khi được hỏi về khả năng nối lại đối thoại với giới chức châu Âu, ông Peskov trả lời: "Nga vẫn để ngỏ việc đối thoại. Chúng tôi chưa bao giờ là bên chủ động cắt đứt quan hệ".