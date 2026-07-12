Trang tin quân sự Defense Express ngày 12/7 đưa tin, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) mới đây đã công bố báo cáo phân tích về khả năng phát triển tên lửa của Nga và Trung Quốc trong tương lai. Báo cáo này dựa trên các đánh giá của tình báo Mỹ về toàn bộ chương trình tên lửa của Moscow và Bắc Kinh, bao gồm cả tên lửa đối không tầm xa.

"Nga hiện sở hữu các loại tên lửa siêu thanh 3M22 Zircon, Kh-47M2 Kinzhal và Avangard; với tổng số là khoảng 300 quả. Trong vòng 9 năm tới, con số này có thể chạm mốc 1.000 quả. Trung Quốc hiện có khoảng 600 tên lửa siêu thanh và có thể tăng lên khoảng 4.000 quả vào năm 2035", báo cáo của IISS cho biết.

Tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga. Ảnh: UNN

Về các loại tên lửa đối không tầm xa, Moscow đang sở hữu khoảng 300-600 tên lửa, chủ yếu thuộc các dòng R-33 và R-37M. Con số này của Bắc Kinh là khoảng 1.000 quả các loại. Theo dự báo, Nga và Trung Quốc có thể sở hữu lần lượt 1.000 và 5.000 tên lửa đối không tầm xa vào năm 2035.

Phân tích của IISS cũng dẫn các đánh giá của tình báo Mỹ về lực lượng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Trung Quốc. Cụ thể, Bắc Kinh được dự báo sẽ tăng số lượng ICBM từ khoảng 400 quả lên khoảng 700 quả vào năm 2035. Trong cùng giai đoạn, số tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) của nước này có thể tăng từ 72 lên 132 quả.

"Các đánh giá này đang ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch mua sắm và phát triển năng lực quân sự của Mỹ. Vào tháng 2/2026, Lầu Năm Góc và tập đoàn RTX đã đạt được thỏa thuận tăng sản lượng tên lửa đánh chặn SM-3 Block IIA và SM-3 Block IB. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng lên kế hoạch mua tới 10.000 tên lửa hành trình phóng từ mặt đất, 4.300 tên lửa hành trình phóng từ trên không và 12.000 tên lửa siêu thanh chi phí thấp Blackbeard trong những năm tới", IISS thông tin.