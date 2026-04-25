Theo hãng tin Al Jazeera, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi tối 24/4 đã có mặt tại thủ đô Islamabad của Pakistan để thảo luận về các đề xuất nối lại đàm phán hòa bình với Mỹ.

Tuy vậy, các nguồn tin từ chính phủ Pakistan tiết lộ ông Araqchi sẽ không gặp mặt trực tiếp các quan chức Mỹ. "Chuyến đi của ông Araqchi sẽ ngắn gọn và tập trung vào các đề xuất của Iran về đàm phán với Mỹ, sau đó Pakistan với vai trò trung gian sẽ chuyển lời đến Washington", một quan chức Pakistan tiết lộ.

Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei xác nhận Ngoại trưởng Araqchi không có kế hoạch đối thoại với phái đoàn Mỹ tại Pakistan. "Chúng tôi không có kế hoạch cho cuộc gặp với Mỹ. Quan điểm của Iran sẽ được chuyển đến Pakistan. Ngoại trưởng Araghchi sẽ phối hợp với giới chức Pakistan để tìm cách chấm dứt cuộc xung đột do Mỹ áp đặt và lập lại hòa bình trong khu vực", ông Baghaei thông tin.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi tới Pakistan trong ngày 24/4. Ảnh: EPA

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump ngày 24/4 cho biết Tehran sẽ đưa ra một đề nghị với Washington, nhưng ông không biết đó là gì. "Họ sẽ đưa ra một đề nghị và chúng tôi sẽ xem xét. Chúng tôi đang làm việc với những người hiện nắm quyền ở Tehran", ông Trump nói.

Trong khi đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt thông báo Phó Tổng thống Mỹ JD Vance sẽ không tới Pakistan lần này. Đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump sẽ là người dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới Islamabad.

Anh, Đức lên tiếng về vụ Mỹ muốn trừng phạt đồng minh NATO

Theo báo Times of Israel, Anh và Đức ngày 24/4 đã đồng loạt lên tiếng về thông tin Mỹ đang xem xét trừng phạt các đồng minh NATO vì vấn đề Iran, bao gồm các phương án đình chỉ Tây Ban Nha khỏi liên minh và thay đổi lập trường về quần đảo Falkland của Anh.

"Quần đảo Falkland là lãnh thổ của Anh, chúng tôi đã khẳng định điều này với chính quyền Mỹ trong nhiều năm qua. Chủ quyền của quần đảo thuộc về Anh và quyền tự quyết của người dân trên đảo là tối thượng", phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Keir Starmer nhấn mạnh.

Trong khi đó, phát ngôn viên của chính phủ Đức khẳng định tư cách thành viên của Tây Ban Nha là "không phải bàn cãi". "Tây Ban Nha là một thành viên của NATO và chúng tôi không thấy có lý do gì để điều đó thay đổi", phát ngôn viên Đức nói.

Trong khi đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez quả quyết Tây Ban Nha là "thành viên NATO đáng tin cậy" và hiện không có gì phải lo lắng.

Diễn biến xảy ra trong bối cảnh có một số thông tin cho rằng Washington đang cân nhắc trừng phạt các đồng minh NATO vì đã không hỗ trợ Mỹ trong cuộc xung đột với Iran.