Theo hãng tin Al Jazeera, Tổng thống Trump ngày 23/4 nói với hãng thông tấn Fox: "Chúng tôi không muốn một thỏa thuận tạm thời. Mỹ đang kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz, nhưng sẽ không mở lại tuyến hàng hải này cho tới khi giải quyết được mọi vấn đề. Nếu chúng tôi mở cửa bây giờ, Iran sẽ kiếm được 500 triệu USD mỗi ngày và tôi không muốn điều đó".

Ông Trump khẳng định Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân và coi việc Tehran chuyển giao uranium làm giàu là điều kiện tiên quyết cho một thỏa thuận hòa bình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

"Vấn đề hạt nhân là 'lằn ranh đỏ' của Mỹ. Nếu Iran không hợp tác để thu hồi uranium làm giàu, Washington sẽ thực hiện các biện pháp không mấy thân thiện", ông Trump cho biết.

Cùng ngày 23/4, Giáo hoàng Leo XIV đã bày tỏ sự thất vọng khi Mỹ và Iran vẫn chưa thể nối lại các cuộc thương lượng nhằm chấm dứt xung đột.

"Trong một ngày, chúng ta có Iran nói 'có', Mỹ nói 'không', rồi ngược lại. Chúng ta không biết mọi việc sẽ diễn biến ra sao và điều đó đang tạo ra một tình trạng hỗn loạn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với kinh tế thế giới", Giáo hoàng Leo XIV bày tỏ.

Iran lên tiếng về thông tin rạn nứt nội bộ

Tờ Times of Israel ngày 24/4 đưa tin, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf mới đây đã phủ nhận các thông tin cho rằng giới lãnh đạo nước này đang "rạn nứt nội bộ".

"Chính phủ Iran không phân biệt giữa phe cứng rắn và phe ôn hòa, tất cả đều đoàn kết để hướng tới chiến thắng. Tinh thần đoàn kết giữa nhân dân và nhà nước cùng sự tuân phục lãnh tụ tối cao sẽ khiến mọi kẻ gây hấn phải hối hận vì hành động của mình", tuyên bố chung của ông Pezeshkian và ông Ghalibaf nêu rõ.

Theo truyền thông Iran, tuyên bố trên được đưa ra nhằm đáp trả bình luận mới đây của Tổng thống Mỹ Trump, người cho rằng giới lãnh đạo Tehran đang "rạn nứt nghiêm trọng".