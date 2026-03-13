Một tàu chở dầu. Ảnh minh họa: TASS

Theo báo DW và Kyiv Independent, động thái trên đánh dấu sự thay đổi trong việc thực thi lệnh trừng phạt của Mỹ khi xung đột ở Trung Đông leo thang, đe dọa nguồn cung dầu toàn cầu và sự ổn định kinh tế.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent gọi quyết định cho phép tạm thời mua dầu Nga là một biện pháp ngắn hạn, được điều chỉnh hẹp và chỉ áp dụng cho dầu đã được vận chuyển. Quan chức này cho biết thêm, điều đó sẽ không mang lại lợi ích tài chính đáng kể cho chính phủ Nga vì phần lớn doanh thu năng lượng từ thuế đánh vào điểm khai thác.

Giá dầu và khí đốt toàn cầu tăng vọt sau khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công vào Iran vào ngày 28/2. Để đáp trả, Tehran đã đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển khoảng 20% ​​nguồn cung dầu của thế giới.

Giấy phép cho các nước mua dầu của Nga do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Mỹ cấp có hiệu lực ngay lập tức và có thời hạn đến ngày 11/4. Thông báo trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine cũng như cuộc xung đột leo thang ở Iran.

Các nhà phân tích cho hay, việc nới lỏng trừng phạt có thể thúc đẩy nguồn cung năng lượng toàn cầu nhưng có nguy cơ làm suy yếu những nỗ lực gây sức ép với Moscow khi cuộc xung đột giữa nước này với Ukraine đã bước sang năm thứ 5.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt sẽ là một "đòn giáng mạnh" vào Ukraine và một "đòn giáng về uy tín" đối với thế giới.

Đề cập tới biện pháp tạm thời trên, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 8/3 tuyên bố Washington không có kế hoạch từ bỏ chính sách trừng phạt rộng hơn đối với Nga. "Chúng tôi chỉ đưa ra một quyết định thực dụng. Tôi không nghĩ vấn đề gây áp lực không có gì thay đổi… Dầu mỏ của Nga vẫn bị trừng phạt. Chính sách đối với Nga vẫn không thay đổi".