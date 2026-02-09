Người dân Kiev được cấp điện 2h mỗi ngày. Ảnh: Shutterstock

Theo Kyiv Independent, tại thủ đô Kiev, người dân chỉ được cấp điện từ 1,5 tới 2 giờ mỗi ngày. Trong tuyên bố đưa ra ngày 8/2, đơn vị điều hành lưới điện Ukenergo cho hay: "Tình hình vẫn khó khăn. Mức độ thiếu hụt điện năng và thiệt hại đối với mạng lưới truyền tải và phân phối điện hiện tại không cho phép dỡ bỏ tình trạng cắt điện khẩn cấp ở hầu hết các khu vực".

Cuộc tấn công quy mô lớn của Nga đêm 7/2 đã làm hư hại cơ sở hạ tầng hạt nhân và gây ra tình trạng cắt điện khẩn cấp trên hầu hết các khu vực ở Ukraine. Cuộc tấn công diễn ra trước một đợt rét đậm khác ở Kiev, với nhiệt độ dự kiến ​​sẽ giảm xuống -19 độ C trong những ngày tới, khiến áp lực lên hệ thống năng lượng gia tăng.

Theo Ukrenergo, các đội kỹ thuật đang nỗ lực khôi phục điện sau hai cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Nga vào lưới điện hồi tuần trước. Công tác khôi phục đang diễn ra ở các nhà máy điện và trạm biến áp cao thế.

Sau đó, Moscow tiếp tục tấn công bằng UAV vào các cơ sở của Naftogaz - công ty dầu khí lớn nhất Ukraine, tại tỉnh Poltava vào đêm 8/2. Giám đốc điều hành của Naftogaz, Serhii Koretskyi cho biết, cú đòn của Nga đã gây thiệt hại cho tài sản và thiết bị của công ty. Ông Koretskyi nói, đó là cuộc tấn công thứ 19 của Nga vào các cơ sở của Naftogaz.

Sau các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine hôm 7/2, trong đó hơn 400 UAV và gần 40 tên lửa đã được sử dụng, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với các công ty và cá nhân cung cấp linh kiện cho tên lửa và UAV của Nga cũng như những người giúp Nga né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.