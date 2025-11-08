Theo tờ Newsweek, trong tuần này, Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc thông báo các binh sĩ thuộc Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Pháo phòng không số 1 đã trở về Căn cứ Không quân Osan ở Hàn Quốc vào ngày 30/10, sau "hoạt động triển khai thành công" đến Trung Đông.

Nhiệm vụ chính của đơn vị này là bảo vệ Hàn Quốc với tư cách là một phần của Lữ đoàn Pháo phòng không số 35 kể từ năm 2004. Đơn vị sử dụng hệ thống phòng thủ tiên tiến Patriot để chống lại tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa hành trình, máy bay không người lái (UAV), tiêm kích, và nhiều mối đe dọa khác.

Hàn Quốc phóng tên lửa Patriot trong một cuộc tập trận. Ảnh: Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc

Hồi tháng 3, các binh sĩ vận hành hệ thống Patriot đóng tại Hàn Quốc đã nhận được lệnh triển khai gấp đến khu vực do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ phụ trách ở Trung Đông, nhằm cung cấp "năng lực phòng không và tên lửa quan trọng" bảo vệ các tài sản chủ chốt của Mỹ và liên quân.

Trung tá Ashley Hahn, chỉ huy Tiểu đoàn 2, cho biết đơn vị đã phải đối mặt với hàng loạt mối đe dọa ở Trung Đông. Điều này sẽ góp phần vào việc lập kế hoạch, ra quyết định, và hoạt động phòng không tại Hàn Quốc.

"Những sự kiện diễn ra vào tháng 6 đã thử thách binh sĩ, và các lãnh đạo của chúng tôi. Họ đã học được cách chiến thắng trong những tình huống quan trọng nhất", ông Hahn nhấn mạnh, đơn vị đã rút ra bài học kinh nghiệm để nâng cao năng lực chiến đấu và khả năng sẵn sàng hoạt động trên bán đảo Triều Tiên.

Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc khẳng định, những kinh nghiệm thu được trong quá trình làm nhiệm vụ ở Trung Đông là "vô giá", từ đó đẩy mạnh tăng cường hợp tác với Hàn Quốc, điều chỉnh năng lực phòng thủ, và duy trì lực lượng sẵn sàng chiến đấu.

Sau khi hoàn tất đợt triển khai ở Trung Đông, Tiểu đoàn 2 trở về Hàn Quốc để tiếp tục nhiệm vụ phòng thủ trước các mối đe dọa từ Triều Tiên, và bảo vệ những ưu tiên mà Bộ Tư lệnh Lực lượng Liên hợp Mỹ - Hàn Quốc đề ra.

Quân đội Mỹ triển khai khoảng 28.500 binh sĩ, cùng với các hệ thống tên lửa Patriot, máy bay chiến đấu, và nhiều vũ khí khác tại Hàn Quốc theo hiệp ước phòng thủ chung được ký kết vào năm 1953.

Trong bối cảnh Triều Tiên nhanh chóng mở rộng lực lượng tên lửa, Mỹ đang xây dựng một mạng lưới phòng không đa lớp để bảo vệ Hàn Quốc.

Sau khi Mỹ ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran, Tehran đã trả đũa bằng cách phóng tên lửa vào Al Udeid, căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ tại Qatar, vào tháng 6. Lầu Năm Góc sau đó tiết lộ căn cứ này được bảo vệ bởi các tổ hợp tên lửa Patriot được triển khai từ Hàn Quốc và Nhật Bản.