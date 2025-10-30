Trong cuộc phỏng vấn với trang Tân Hoa Xã hôm 29/10 trước thềm chuyến công du Hàn Quốc của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhận xét chuyến thăm lần này của nhà lãnh đạo “quốc gia tỷ dân” có ý nghĩa đặc biệt với quan hệ song phương Bắc Kinh – Seoul.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: THX/Yonhap

Tổng thống Hàn Quốc cho hay: “ Tôi sẽ hợp tác với Chủ tịch Tập để không ngừng thúc đẩy sự phát triển của mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa Hàn Quốc – Trung Quốc… Tôi hy vọng bản thân và ông Tập sẽ có các cuộc thảo luận sâu rộng về những kế hoạch cụ thể, nhằm tăng cường hợp tác thiết thực, cải thiện đời sống người dân, mở rộng các kênh tham vấn cho hợp tác kinh tế và thương mại song phương”.

Ông Lee sau đó đã nêu vai trò của Trung Quốc trong việc duy trì hòa bình và sự ổn định ở Bán đảo Triều Tiên.

“Tôi sẽ làm việc với phía Trung Quốc nhằm tăng cường đối thoại chiến lược dựa trên sự đồng thuận rằng hòa bình và ổn định là lợi ích chung của cả hai nước, cũng như đạt được việc phi hạt nhân hóa và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Về vấn đề hòa bình, tôi phải lưu ý rằng Hàn Quốc rất cần vai trò ‘mang tính xây dựng’ của Trung Quốc, để có thể đạt được giải pháp thực chất cho vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên”, Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh.

Theo tờ Chosun Daily, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay (30/10) sẽ có chuyến công du Hàn Quốc để tham dự Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2025 được tổ chức ở thành phố Gyeongju. Dự kiến, ông Tập sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung vào ngày 1/11 bên lề sự kiện.