Theo hãng tin Yonhap, thông báo vào hôm nay (4/11) của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), Triều Tiên đã phóng loạt tên lửa ra ngoài khơi phía bắc Hoàng Hải vào khoảng 16h giờ địa phương ngày 3/11. Hiện Hàn Quốc vẫn đang tiến hành phân tích vụ thử vũ khí của Triều Tiên.

Đáng nói, sự việc diễn ra chưa đầy một giờ trước khi Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đến Trại Bonifas ở phía nam Khu vực An ninh chung (JSA) trong DMZ. Ông Hegseth đi cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back.

Một vụ phóng thử hệ thống phóng rocket đa nòng 240mm của Triều TIên. Ảnh: Yonhap

Trong một diễn biến khác, quân đội Hàn Quốc xác nhận, Triều Tiên cũng đã bắn 10 tên lửa vào khoảng 15h ngày 1/11, thời điểm Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiến hành hội đàm tại thành phố Gyeongju.

"Dưới sự phối hợp phòng thủ vững chắc giữa Hàn Quốc và Mỹ, quân đội Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động của Triều Tiên, đồng thời duy trì năng lực và trạng thái sẵn sàng ứng phó mạnh mẽ với mọi mối đe dọa", JCS tuyên bố.

Các vụ phóng liên quan tới hệ thống phóng tên lửa đa nòng của Triều Tiên không vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, hệ thống phóng tên lửa đa nòng 240mm của Triều Tiên lại đặt Seoul và các khu vực lân cận vào tầm ngắm.

Hồi tháng 10, Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn, chỉ khoảng một tuần trước chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhân dịp Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).