Hôm nay (11/10), hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin lễ duyệt binh diễn ra tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng vào tối ngày 10/10 trước sự chứng kiến của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và lãnh đạo cấp cao từ nhiều quốc gia khác như Việt Nam, Trung Quốc và Nga.

KCNA mô tả ICBM Hwasong-20 mới là "hệ thống vũ khí chiến lược hạt nhân mạnh nhất”. Việc Triều Tiên trình làng ICBM Hwasong-20 được cho có tầm bắn vươn tới lãnh thổ Mỹ dường như nhằm mục đích phô trương sức mạnh hạt nhân của Bình Nhưỡng, và chứng minh việc nước này sở hữu vũ khí hạt nhân trên thực tế trước các nhà lãnh đạo và các vị khách cấp cao nước ngoài.

Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Trong bài phát biểu tại lễ duyệt binh, ông Kim đã kêu gọi các lực lượng vũ trang Triều Tiên tiếp tục phát triển thành một thực thể "bất khả chiến bại".

"Quân đội của chúng ta cần tiếp tục phát triển thành một thực thể bất khả chiến bại, tiêu diệt mọi mối đe dọa tiếp cận phạm vi tự vệ của chúng ta nhờ ưu thế chính trị, tư tưởng, quân sự và kỹ thuật áp đảo kẻ thù, cũng như không ngừng củng cố bản thân thành lực lượng vũ trang tinh nhuệ, giành hết chiến thắng này đến chiến thắng khác dựa trên sức mạnh của đạo đức và kỷ luật", Chủ tịch Triều Tiên nhấn mạnh.

"Tinh thần chiến đấu anh hùng được thể hiện, cùng chiến thắng đạt được của lực lượng vũ trang cách mạng trên các chiến trường nước ngoài vì công lý quốc tế và hòa bình thực sự đã chứng minh sự hoàn thiện về tư tưởng và tinh thần của quân đội Triều Tiên", ông Kim nói thêm.

Hồi tháng 9, KCNA từng đưa tin về cuộc thử nghiệm động cơ tên lửa nhiên liệu rắn lực đẩy cao mới, và cho biết nó sẽ được sử dụng cho ICBM Hwasong-20 thế hệ mới đang được phát triển. KCNA nhấn mạnh, đây là cuộc thử nghiệm động cơ lần thứ 9 và là "lần cuối cùng" trong quá trình phát triển, với lực đẩy tối đa là 1.971 kilonewton.

ICBM Hwasong-20 được cho có thể mang theo nhiều đầu đạn, và trở thành mối đe dọa ngày càng lớn đối với Mỹ.

Lễ duyệt binh vào tối ngày 10/10 còn có sự góp mặt của tên lửa siêu vượt âm có khả năng vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương.

KCNA còn liệt kê nhiều loại vũ khí tham gia duyệt binh gồm tên lửa chiến lược tầm trung và tầm xa, xe tăng chiến đấu chủ lực Chonma-20, lựu pháo 155mm, hệ thống phóng rocket đa nòng 600mm, các tên lửa hành trình chiến lược, phương tiện phóng máy bay không người lái (UAV), tên lửa đất đối không và đất đối đất.

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên No Kwang-chol đã dẫn đầu đoàn diễu hành bao gồm các binh sĩ thuộc đơn vị chiến lược phụ trách hoạt động tên lửa, và đơn vị tác chiến đặc biệt.

KCNA miêu tả đơn vị tác chiến đối ngoại "bất khả chiến bại" đã làm nên lịch sử cho quân đội Triều Tiên, và thể hiện sức mạnh của người dân Triều Tiên. Điều này dường như ám chỉ cuộc diễu hành có sự góp mặt của các đơn vị quân đội đã gửi binh sĩ đến hỗ trợ Nga trong xung đột với Ukraine.

Một số hình ảnh về lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên do Yonhap tổng hợp: