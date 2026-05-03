Theo hãng tin Al Jazeera, phát ngôn viên NATO Allison Hart ngày 2/5 thông báo liên minh đang nỗ lực làm việc với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump để làm rõ về quyết định rút 5.000 lính Mỹ khỏi Đức.

"Chúng tôi đang liên lạc với Mỹ để tìm hiểu về quyết định bố trị lại lực lượng của họ ở Đức. Sự điều chỉnh này nhấn mạnh sự cần thiết của việc châu Âu tiếp tục đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng và gánh vác trách nhiệm lớn hơn đối với an ninh chung. Tất nhiên, chúng tôi vẫn tin tưởng vào khả năng răn đe và phòng thủ của khối", bà Hart cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: Fox News

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khẳng định kế hoạch rút quân của Mỹ là một động thái đã được dự báo từ trước và sẽ thúc đẩy các nước châu Âu tăng cường hơn nữa khả năng phòng thủ của mình.

"Việc rút quân một phần sẽ ảnh hưởng đến sự hiện diện của gần 40.000 lính Mỹ đang đóng quân tại Đức. Rõ ràng châu Âu cần phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn cho an ninh của chính mình. Chính phủ Đức đang đi đúng hướng khi mở rộng quy mô quân đội và đẩy nhanh quá trình mua sắm vũ khí", ông Pistorius nói.

Liên quan đến vấn đề này, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhận định động thái của Mỹ đã thể hiện rõ sự rạn nứt của NATO trong thời gian gần đây.

"Mối đe dọa lớn nhất đối với NATO không phải là đối thủ bên ngoài, mà là sự rạn nứt liên tục bên trong liên minh chúng ta. Tất cả chúng ta phải làm mọi thứ cần thiết để đảo ngược xu hướng thảm họa này", ông Tusk nhấn mạnh.