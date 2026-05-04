Theo hãng thông tấn Anadolu, Thủ tướng Merz ngày 3/5 đã bác bỏ những đồn đoán cho rằng việc ông chỉ trích kế hoạch tác chiến của chính quyền Tổng thống Trump tại Iran đã khiến Mỹ rút bớt binh lính khỏi Đức.

"Tôi phải chấp nhận sự thật rằng Tổng thống Trump có quan điểm khác với chúng tôi về nhiều vấn đề. Nhưng điều đó không làm thay đổi thực tế rằng tôi vẫn tin tưởng người Mỹ, họ vẫn là đối tác quan trọng đối với châu Âu. Quyết định rút bớt quân của Mỹ không phải là động thái đáp trả của ông Trump vì kế hoạch này đã được chuẩn bị từ trước. Tôi nghĩ tình huống đang bị thổi phồng quá mức", ông Merz cho biết.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: X/@bundeskanzler

Thủ tướng Merz nhấn mạnh dù Washington và Berlin có góc nhìn khác nhau về xung đột Trung Đông nhưng vẫn có chung mục tiêu ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Đức cũng cho rằng kế hoạch triển khai tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk tại Đức sẽ bị trì hoãn do kho dự trữ của Mỹ sụt giảm. "Nếu tôi không nhầm, hiện Mỹ cũng không có đủ tên lửa Tomahawk", ông Merz nói.

Trong tuyên bố của mình, Thủ tướng Merz khẳng định Mỹ vẫn là đối tác quan trọng nhất của Đức và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tuy vậy, ông Merz tin châu Âu vẫn có thể tự duy trì khả năng răn đe ngay cả khi không có sự hỗ trợ của Washington.

Hiện chính phủ Mỹ chưa đưa ra bình luận về phát biểu của Thủ tướng Đức. Hồi cuối tuần trước, Lầu Năm Góc đã thông báo rút 5.000 lính Mỹ khỏi Đức sau những bất đồng giữa ông Trump và ông Merz về cuộc xung đột Iran.